Ten nyní vede za ANO vyjednávání poté, co se členové hnutí rozhodli vyhovět požadavku vyjednávacího týmu ODS: postavit stranou dosavadního starostu Josefa Viktoru (ANO), který měl představu, že jako člověk, jenž získal nejvíce hlasů ze všech zvolených zastupitelů, by mohl na pozici starosty pokračovat. S tím však, jak je nyní zřejmé, aktuálně nikdo nepočítá. A odstavení Viktory odstranilo překážku bránící dalším jednáním mezi ANO a ODS.

„Příští setkání se uskuteční v pátek nebo v sobotu; podle časových možností,“ řekl Deníku Kukla. Naznačil přitom, že spíš než o konkrétních programových prioritách by se o víkendu nebo na jeho prahu mohlo debatovat o tom, koho dalšího přizvat do koalice. „S někým máme společných cílů více, s někým méně – a právě to bude předmětem dalších jednání,“ konstatoval Kukla.

Tento průběh středeční schůzky vpodvečer potvrdil i Lukáš Seifert, který vede jednání jako lídr ODS. „Oni představili svoje stanoviska, my si je poslechli – dostali jsme od nich jakožto vítěze voleb návrh jednat o vytvoření koalice – a budeme o nich debatovat v rámci našeho týmu,“ konstatoval. S tím, že ANO partnery informovalo i o tom, že Viktoru nenominuje na post starosty.

„Programově jsme nic neřešili; bude se čekat na nás, jestli přistoupíme na jejich návrh,“ upřesnil Seifert. S potvrzením, že přesný termín dalšího jednání nebyl stanoven. Mělo by to být nejspíš „po pátku“ – tedy o víkendu. Pokud jde o hledání budoucích partnerů, Seifert se nebrání setkání k jednání se zástupci všech úspěšných kandidátek – byť se netají tím, že třeba spolupráci s lidmi zvolenými pod hlavičkou SPD jeho tým nepodporuje.

O konkrétních tématech, či snad dokonce stěžejních bodech budoucího programového prohlášení, zatím řeč nebyla, potvrdili Deníku zástupci obou jednajících stran. „Nejprve by se měla složit koalice – a témata probírat pak,“ míní Kukla. Deníku řekl, že základní představa o budoucím vedení Kutné Hory by se měla vyrýsovat do konce příštího týdne. Seifert upřesnil, že konkrétní požadavek, který hnutí ANO předložilo, je zisk postu starosty (nyní pro Kuklu). Během dvou dnů, které zbývají do příštího setkání, se i to stane předmětem vnitrostranických debat. „My, stejně jako oni, máme stanovené mechanismy jednání,“ poznamenal. O budoucím obsazení dalších míst v radě města zatím podle jeho slov řeč nebyla.