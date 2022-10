Stane se, že různí účastníci si obsah rozhovoru vykládají rozdílně. Nebo to tak alespoň vykládají dál. Či se stane, že domluvený termín setkání k dalším rozhovorům přestane platit. A na facebooku se z různých stran objevují rozmanité deklarace, představení priorit – či naopak odmítnutí spolupráce.

Kdo s kým ano, kdo s kým ne?

Ve městě, kde se kdekdo zná s kdekým, se také uplatňují neshody a antipatie. Zaznělo už několik prohlášení, kdy různé subjekty hovořily o tom, že vylučují spolupráci s někým dalším. Někdy jde o osobní nevraživost ve vazbě na konkrétní jméno, jindy o politický nesoulad týkající se všech lidí z jiné kandidátní listiny. Patrně se však nakonec některé hroty otupí, dojde na ústupky – a je možné, že základní rysy budoucí dohody by se mohly začít črtat už během víkendu.

Dopadnout vše nicméně může i úplně jinak. Podobně se spekulovalo už před týdnem – a nakonec setkání dvou nejsilnějších subjektů v zastupitelstvu s dalšími možnými partnery o první říjnové sobotě ukázala, že jednání o vytvoření většinové koalice jsou spíše znovu na začátku, než aby se blížila konci.

Starosta Viktora je mužem přes palubu. O kutnohorské koalici se jedná bez něj

Zastoupení v 27členném zastupitelstvu města má deset volebních subjektů. Nejsilnějšími se staly ANO se sedmi mandáty a kandidátka ODS s TOP 09 s pěti. Piráti mají tři zastupitele – a zbylých sedm kandidátních listin reprezentují jeden či dva zastupitelé. Jisté je, že k vytvoření vládnoucí většiny budou nutné kompromisy.

Zatím se zdá, že zastoupení v radě města může mít prakticky kdokoli – stejně jako kdokoli může skončit v opozici. Pokud jde o zmiňované nejsilnější subjekty, lze vytvořit různé modely: v koalici bude společně s dalšími partnery pouze jeden, jen druhý – nebo i oba zároveň. Možné je na značně roztříštěné politické scéně ve městě vše, vyloučené nic. Jak se věci vyvinou, by mohla nastínit vícestranná jednání během čtvrtka a pátku.

Překvapení u vítěze voleb

V týmu ANO došlo k významným změnám, které vlastně představují posun od Viktory k Viktorovi. Jde o nynějšího starostu Josefa Viktoru, který jako zastupitel, jenž získal nejvíce hlasů ze všech zvolených (a současně lídr vítězné kandidátky) očekával, že povede jednání o vzniku koalice a bude znovu navržen na post starosty. Podmínkou ODS pro další rozhovory se však stalo, že jeho aspirace budou postaveny stranou.

V ANO odhlasovali, že na to přistoupí, Viktoru prosazovat nebudou – a vyjednávání převzal Jiří Kukla. Ten už je ale nevede. Poté, co sobota 1. října ukázala, že k vytvoření koalice, která by měla v zastupitelstvu přesvědčivou většinu, rozhovory aktuálně nevedou, vyvinula se situace tak, že ústupek je minulostí – a jako hlavní vyjednavač se vrátil Viktora. Přičemž z pohledu ANO je ve hře několik variant možných řešení.

Jedenáct hlasů. Kdo se přidá?

Po jednání z 1. října přišla změna i v případě druhé nejúspěšnější kandidátky. Zástupci ODS a TOP 09 vytvořili blok o celkem 11 hlasech v zastupitelstvu, když po debatě o programových shodách podepsali memorandum o spolupráci a společném postupu při jednáních s dalšími třemi subjekty: jsou jimi Alternativa pro Vás, KDU-ČSL a VIZE.

V Kutné Hoře se rýsuje možná dohoda o koalici, ovšem bez vítězného hnutí ANO

Lídr ODS Lukáš Seifert Deníku řekl, že se vzájemně shodli i na dlouhodobém programu, přesněji řečeno na plánu cílů přesahujících rozsah jednoho čtyřletého volebního období. Tato čtveřice s možností opřít se o 11 hlasů v zastupitelstvu se aktuálně jeví jako nejsilnější hráč na vyjednávacím trhu v Kutné Hoře. Či nejaktivnější.

Lídr ODS Seifert také naznačil, jaký bude další postup: na čtvrtek a pátek se chystají jednání o možných programových shodách (ale i ochotě přistoupit na ústupky, aby bylo možné koalici vytvořit) s pěti z celkem šesti dalších subjektů zastoupených v zastupitelstvu. Ve čtvrtek se třemi, včetně ANO, a v pátek večer se dvěma.

Co bude pak, ukážou výsledky rozhovorů.

