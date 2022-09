Nejpočetnější zastoupení získaly týmy ANO, jež bude mít sedm zastupitelů, a ODS společně s TOP 09 s pěti. Jejich lídři, nynější starosta Josef Viktora a Lukáš Seifert, se mohou shodnout na jednom: při současné rozdrobenosti nebudou povolební vyjednávání jednoduchá (mimochodem: před čtyřmi roky, kdy voliči ve městě vybírali osobnosti do městského zastupitelstva hned z 12 kandidátních listin, se do zastupitelstva dostali zástupci devíti subjektů; různorodost tak má v jeho řadách tradici). Na řadu věcí však mají oba politici názory rozdílné – přičemž přičemž Seifert v bezprostředním hodnocení volebních výsledků připomněl, že je patrné i množství obyvatel města, kteří si ve vedení města přejí změnu. On sám dostal podporu 1255 hlasů, dosavadní starosta Viktora 1424 – což bylo nejvíce ze všech zvolených zastupitelů.

Právě týmy Viktory a Seiferta však coby zástupci nejsilnějších stranických uskupení v novém zastupitelstvu města zasednou k debatám o možné povolební spolupráci. V neděli 25. září to Viktora Deníku potvrdil bez bližších podrobností; s tím, že se zatím obě strany domluvily jen na tom, že budou jednat. Uvedl dále, že zatímco občanští demokraté se veřejně netajili představami, v nichž figuruje jeho odchod z pozice starosty, on by si přál pokračovat.

Zda se obě strany dokážou dohodnout, by mělo být jasné do středy 28. září. Na státní svátek se tak podle současného starosty má ukázat, zda případní partneři, kteří nepůsobí zrovna dojmem lásky na první pohled, nicméně občané jim dali největší podporu, se dokážou shodnout na kompromisu umožňujícím spolupráci a budou dál rozvíjet a upřesňovat společné plány včetně hledání partnerů pro doplnění koalice – anebo se rozejdou a obě strany se budou snažit uzavřít nová spojenectví. Seifert deklaroval připravenost ODS jednat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva.

Aktuální prý nyní nejsou úvahy o možném pokračovaní dosavadní koalice, byť čistě v řeči čísel by se taková možnost přímo nabízela: i v novém zastupitelstvu by se mohla opřít o zřetelnou převahu. „Současná koalice pokračovat nebude; určitě se bude tvořit nová,“ řekl Deníku Viktora.

Víceméně přikyvuje jeden ze současných místostarostů – a také znovu zvolený zastupitel Vít Šnajdr (Piráti). „Potvrdit to nemohu, protože nemám konkrétní informace, ale nabízelo by se to: v posledním roce spolupráce ve vedení města nebyla příliš úspěšná,“ konstatoval. „I když jsme měli rozpory, společně jsme dovládli, což považuji za úspěch – ale názory se začaly trošku tříštit,“ upřesnil.

Další zástupkyní starosty je Silvia Doušová (za STAN), která přitakává. „Nejsem si úplně jistá, jestli by všichni současní koaliční partneři chtěli pokračovat,“ řekla Deníku. K aktuálnímu stavu jednání zmínila prozatím neoficiální setkání – s tím, že skutečně jednat se teprve bude. „My jsme malé město, všichni se známe – a budeme jednat se všemi,“ konstatovala. Ovšem s jistým upřesněním: „Máme v zastupitelstvu nový subjekt, kdy se komunisti ‚prohodili‘ s SPD. Nevím, jak jsou na tom ostatní, ale pro nás by SPD rozhodně nebylo partnerem.“

Nejsilnějšími „hráči“ v novém zastupitelstvu Kutné Hory jsou zmiňované hnutí ANO se sedmi zastupiteli a ODS s TOP 09 s pěti mandáty. Tři zástupce mají Piráti Kutná Hora, po dvou pak Alternativa pro Vás, KDU-ČSL, SPD s podporou Trikolory a NK, STAN a SNK i VIZE. Po jednom mandátu drží Kutnohorská změna a Město PRO lidi a Soukromníci.

