Zastupitelstvo opouští KSČM, která jako jediná nepřekročila pět procent.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Ve volbách se ukázala popularita lékaře Bohuslava Procházky (KDU-ČSL). Ten totiž získal osm procent preferenčních hlasů a až z desátého místa se tak stal jedním ze dvou zastupitelů lidovců.

Volební účast v Kutné Hoře byla bezmála 41 procent.

Seznam nově zvolených zastupitelů Kutné Hory

Alternativa pro Vás

Tomáš Morawski, učitel, 36 let

Jan Havlovic, zubní lékař, 64 let

ANO 2011

Josef Viktora, starosta, 72 let

Jiří Kukla, majitel realitní kanceláře, 64 let

Monika Válková, ředitelka sociální organizace, 56 let

Miroslava Hebrová, úřednice, 58 let

Ladislav Pilař, technik, 65 let

Zdeněk Bartl, důchodce, 72 let

Jana Karlíčková, vysokoškolská pedagožka, 49 let

SPD

Richard Nocar, námořní kapitán, 43 let

Tomáš Fišera, slévač, 44 let

KDU-ČSL

Robert Otruba, ředitel Charity, 58 let

Bohuslav Procházka, lékař, 61 let

Kutnohorská změna

Petr Geřábek, lékař, 47 let

Piráti

Štěpán Drtina, radní, 28 let

Markéta Šedivá, projektantka, 39 let

Vít Šnajdr, místostarosta, 49 let

STAN a SNK

Silvia Doušová, místostarostka, 48 let

Ivo Šanc, radní, 67 let

ODS a TOP 09

Lukáš Seifert, státní zaměstanec, 35 let

Kateřina Daczická, daňová poradkyně, 46 let

Jakub Skyva, tiskový mluvčí, 23 let

Josef Treml, ředitel školy, 47 let

Tomáš Havlíček, ekonom 42 let

VIZE

Kateřina Špalková, ředitelka rodinného centra, 42 let

Zuzana Moravčíková, bývalá hejtmanka, 65 let

Město PRO lidi a Soukromníci

Martin Suchánek, marketingový manažer, 48 let

Volební speciál Kutnohorského deníku najdete ZDE.