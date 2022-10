„Cílevědomé, pokorné a dobře řízené město, které musí více naslouchat.“ To je vize Kutné Hory, jak ji do několika slov shrnul nový starosta Seifert. Zdůraznil, že ve prospěch města je připraven spolupracovat se všemi partnery; bez ohledu na politickou příslušnost.

Sám sebe představil jako člověka, který se v Kutné Hoře narodil – a 35 let tam žije. Posledních deset let působil na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní bude jeho zaměstnáním práce pro město: starostovat bude jako takzvaný uvolněný funkcionář.

O starostenský post se však Seifert neucházel sám. Ivo Šanc (za STAN), jenž minulosti také býval v Kutné Hoře starostou, navrhl jako jeho protikandidátaO starostenský post se však Seifert neucházel sám. Ivo Šanc (za STAN), jenž minulosti také býval v Kutné Hoře starostou, navrhl jako jeho protikandidáta Štěpána Drtinu (Piráti); reprezentanta třetího nejsilnějšího volebního subjektu se třemi mandáty. Ten z 26 hlasů přítomných zastupitelů získal podporu šesti.

Nová kutnohorská koalice: dva nejsilnější subjekty plus další partneři

Seifert obdržel 18 hlasů, dva hlasovací lístky byly neplatné. Hlasovalo se totiž „na papíře“ tajnou volbou, bez využití jinak běžně používaného elektronického sčítání hlasů. Nový starosta slíbil, že se bude snažit vést město tak, jak si zastupitelé představují – a v zájmu jeho občanů.

Na zájem o občana a připravenost sloužit obyvatelům Kutné Hory i v mimopracovní době kladl důraz i Drtina, jenž v končící koalici zastával post radního po kulturu a památkovou péči. Připomněl, že volební programy si byly hodně podobné. S politickými protivníky se shoduje i v tom, že v nynější těžké době je nutné upustit od velkých projektů a soustředit se na drobnou infrastrukturu.

Zdůraznil, co Kutná Hora podle něj potřebuje: usnadňovat život občanům, zlepšovat veřejná prostranství, ale i přilákat do města více lékařů. Za důležité považuje také oživení centra města, což souvisí i s rozvojem kulturního života – a jako podstatný také vidí profit z cestovního ruchu.

S řadou jeho myšlenek se ztotožnil dosavadní starosta Viktora, který byl zvolen prvním místostarostou. Z 26 platných hlasů jich získal 19. Zbývající sedm patřilo jeho protikandidátce Patricii Koubské, náhradnici z kandidátní listiny KDU-ČSL, jež v zastupitelstvu vystřídala lékaře Bohuslava Procházku. Ten se mandátu vzdal poté, co byl zvolen senátorem.

Vznik kutnohorské radniční koalice komplikuje velký zájem o posty místostarostů

Druhou místostarostkou byla zvolena nestranička Kateřina Špalková (VIZE) se ziskem 16 hlasů. Jejím záměrem je mimo jiné podporovat zapojování co největšího počtu aktivního občanů do veřejného dění. Také ona měla protikandidátku – dosavadní místostarostku Silvii Doušovou (za STAN), již podpořilo sedm kolegů zastupitelů. Doušová obzvlášť zaujala slovy, že během měsíce povolebních vyjednávání zažila více zvratů a nesnášenlivosti než během předchozích čtyř let. Z 26 odevzdaných hlasů byly v tomto případě neplatné tři hlasovací lístky.

Do devítičlenné rady města zastupitelé ještě zvolili šest dalších kolegů. Radními se dále stali Kateřina Daczická (za ODS), Jiří Kukla (ANO), Tomáš Morawski (Alternativa pro Vás), Robert Otruba (za KDU-ČSL), Josef Treml (ODS) a Monika Válková (za ANO). Z 26 hlasovacích lístků bylo platných jen 19.

Neúspěšný kandidát na starostu Drtina kritizoval, že jak občané, tak členové zastupitelstva neměli předem k dispozici návrh rozdělení gescí mezi jednotlivé radní ani jejich programové prohlášení. Ještě před volbou členů rady města nepochodil Richard Nocar (za Trikoloru) s návrhem, aby místo devítičlenné rady bylo radních pouze sedm: potřebnou podporu nezískal.

Zastupitelé dále v pondělí zvolili Martina Suchánka (z kandidátní listiny Město PRO lidi) předsedou finančního výboru. Volbu předsedy kontrolního výboru odložili na příští zasedání, které se uskuteční v úterý 15. listopadu. Letos se pak ještě sejdou v úterý 13. prosince, kdy by se měl hlavním tématem stát rozpočet města na příští rok.