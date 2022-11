Zdá se tedy, že se potvrzují informace kolující po městě: ve volbách vítězné ANO už nejen netrvá na konkrétním jménu, ale ani na obsazení postu starosty. Podle informací Deníku se zřejmě schyluje k tomu, že by Viktora na základě dosažených dohod mohl být zvolen jedním z místostarostů.

Další partneři jsou zváni

Koaliční vyjednávání, které se v září rozjelo hned o víkendu po komunálních volbách, se po týdnech setkávání, rozhovorů a dohadů, kdy nechyběly ani překvapivé zvraty, zřejmě blíží k závěru. Aktuálně se zdá, že by mělo být potvrzeno spojení subjektů Alternativa pro Vás, ANO, ODS + TOP 09 a VIZE. Minulostí se naopak zdají být někdejší myšlenky na zapojení KDU-ČSL.

Zamýšlená koalice by v 27členném zastupitelstvu měla mít 16 mandátů – a číslo to nemusí být konečné. Do pátku 21. října se chystají poslední jednání s možnými dalšími koaličními partnery. Podle informací Deníku měly být k rozhovorům přizvány nejen dva subjekty mající v zastupitelstvu po jednom mandátu, ale i jeden se třemi. Piráti, kteří vyšli z voleb jako třetí nejsilnější subjekt, a dále „jednomužné“ týmy Kutnohorská změna a Město PRO lidi a Soukromníci.

Vznik kutnohorské radniční koalice komplikuje velký zájem o posty místostarostů

Štěpán Drtina za Piráty nicméně už na facebooku oznámil odchod do opozice. „V posledních dnech jsme se snažili iniciovat schůzku tří nejsilnějších subjektů s cílem probrat možnosti koalice postavené na základě reálných výsledků voleb. Nicméně naše návrhy nebyly akceptovány – a později jsme se dozvěděli, že se s naší účasti v koalici již nepočítá,“ konstatoval. Posteskl si, že povolební jednání se nesla hlavně v duchu osobních antipatií. A jeho nejnovější vyjádření napovídá, že za Piráty už jsou rozhovory skončeny: „Povolební vyjednávání spíše připomínalo situaci, kdy pejsek s kočičkou vařili dort. Neustálé zvraty, změny pozic, co platilo dnes, neplatí zítra, chytání informací z médií a nepřeberné množství variant. Jsme sice malé město, ale věříme, že máme na víc.“

Zřejmě jako první ve středu 19. října upozornila na dosažení shody na budoucím vedení města Kateřina Daczická (ODS). „Dohoda se nerodila lehce, ale s potěšením nyní mohu informovat o vzniku koalice založení na spojení ODS a TOP 09 a ANO 2011,“ uvedla na facebooku. „Jednání byla dlouhá, neboť jsme preferovali vznik širší koalice – a to se povedlo,“ ocenila.

Starosta Viktora je mužem přes palubu. O kutnohorské koalici se jedná bez něj

Seifert, který je nyní nominantem na hlavu města, potvrzuje dohodu dvou ve volbách nejsilnějších subjektů: „Se zástupci ANO jsme našli shodu v podpoře mé osoby na post starosty. Vážím si tohoto rozhodnutí.“ Očekávaný budoucí starosta oceňuje, že v Kutné Hoře, kde byli do zastupitelstva zvoleni zástupci hned deseti různých subjektů, se podařilo položit základy stabilní koalice. „Město ji pro další období potřebuje. Shoda panuje v programových i personálních otázkách,“ poznamenal Seifert. Potvrdil současně informace Deníku, že do pátku se ještě mají uskutečnit setkání s dalšími subjekty, věnované jednání o případném zájmu o jejich přistoupení ke koalici. Konkrétně však nikoho nejmenoval.

Struktura rady beze změn

Hodně se v době povolebních vyjednávání debatovalo o možných změnách ve struktuře rady města. Ta by se proti dřívějšku nakonec měnit neměla: počítá se se sestavou starosta, dva místostarostové a šest radních. Ustavující zasedání zastupitelstva města, kde má dojít i na volbu starosty a dalších představitelů města, se chystá na pondělí 24. října.