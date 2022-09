Deníku připomněl, s jakou voličskou podporou se setkal: on sám získal nejvíce hlasů ze všech zvolených zastupitelů a kandidátka ANO, jejím lídrem byl, vybojovala nejvíce mandátů: sedm míst v 27členném zastupitelstvu. O tom, že by měl Viktora zůstat starostou, však nechce ani slyšet Lukáš Seifert: jednička kandidátní listiny ODS a TOP 09, která se stala druhým nejúspěšnějším subjektem se ziskem pěti zastupitelských postů.

Jestliže se do zastupitelstva dostalo ještě dalších osm subjektů, které mají od jednoho do tří zastupitelů, je zřejmé, že klíčovými hráči v povolebním vyjednávání jsou právě ANO a ODS+TOP 09. I když se od voleb ze zvolených zastupitelů už setkal k předběžným rozhovorům kdekdo s kdekým, rozhodující pro další vývoj se jeví, na čem se dohodnou (či nedohodnou) obě nejsilnější partaje.

Čas na to, zda někdo ustoupí ve věci obsazení postu starosty, aby se otevřel prostor pro vlastní vyjednávání o programech, záměrech a možné budoucí spolupráci, si daly do středečního večera. Svátek nesvátek, 28. září má být jasno.

Starosta Viktora: v povolebních jednáních půjde o post starosty

Jak Seifert, tak Viktora Deníku potvrdili, že hlavní vzájemný rozpor má konkrétní jméno. I příjmení: Josef Viktora. Obě strany také Deníku řekly, že ustupovat nemíní – a to s odkazem na volební výsledky. Jestliže Viktora argumentuje počty získaných hlasů a mandátů, Seifert upozornil, že oni se proti pokračování dosavadního starosty na jeho postu s požadavkem změn v řízení města jasně vymezili před volbami – s tím, že ho nepovažují za člověka do nepohody – a tento postoj jejich podporovatelé podpořili svým hlasováním. Couvnout by tedy ani nebylo možné: byla by to zrada na voličích.

Zastupitelé zvolení za ODS a TOP 09 na svém stanovisku nadále trvají – a přesvědčit ke změně se prý nedají. Už proto, že ani jeden z nich není odkázán na to, že by usiloval o placené místo v radě města; nikdo prý není v takové pozici, že by si finančně polepšil.

„Naším cílem je dokázat, že to jde dělat jinak než dosud, že vedení města může být akceschopné. A změnit situaci, kdy Kutná Hora není připravená na čerpání dotací z Integrovaného regionálních operačního programu, protože chybí nachystané projekty,“ konstatoval Seifert.

Lidé z jím vedené kandidátky prý navíc půjdou jen do takové koalice, která je partou pro nynější těžkou dobu – a bude mít výraznější převahu než 14 či 15 mandátů z 27. „Slabá koalice závislá na jednom či dvou lidech, kterou ochromí jedna nemoc nebo nesouhlas, nechceme; v takové koalici raději nebudeme,“ konstatoval s tím, že poučením je třeba i vývoj v čerstvě ukončeném volebním období. Vzájemné rozpory v rámci dosavadní koalice (byť společně dovládla až do konce volebního období) vedly k tomu, že s jejím pokračováním se nepočítá.

Dokážou se v Kutné Hoře dohodnout ANO s ODS? Jsou nejsilnější

Jak Viktora, tak Seifert Deníku potvrdili, jaký bude postup pro případ, že se vzájemně nedohodnou na spolupráci (kdy by se pak společně hledalo, s kým dalším ještě jednat o doplnění koalice): pokusili by se samostatně vyjednávat o koalicích jiných. „My jsme se už během nedělního odpoledne a večera sešli se všemi ostatními devíti subjekty, abychom vyjasnili naše představy a slyšeli ty jejich,“ poznamenal Seifert.

Jakékoli zvažované alternativy ale neupřesnil: „Situace umožňuje spousty a spousty variant.“ S tím, že významnou roli mohou hrát i vztahy a antipatie z minulosti. A v Kutné Hoře, kde se prakticky každý zná s každým, jsou tyto tendence silné. K tomu Seifert uvedl, že oni chtějí udělat tlustou čáru – a začít s čistým štítem.

Podle informací Deníku by se setkání politiků z ANO, kde se bude jednat o povolební situaci, mělo v Kutné Hoře uskutečnit v úterý 27. září večer.

