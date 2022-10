Mandátu zastupitele se senátor vzdal

„V pondělí jsem se vzdal mandátu,“ potvrdil Procházka Deníku ukončení svého působení v zastupitelstvu. První náhradnicí je na kandidátce KDU-ČSL 49letá pedagožka a výtvarnice Patricie Koubská, jež se v rámci volební kampaně představila jako expertka na školství a bojovnice za zákaz hazardních her v Kutné Hoře. Hned se pustila do práce. „Již nyní se účastní povolebních jednání jako členka KDU-ČSL,“ sdělil Deníku Procházka.

Oba kandidáti na Kutnohorsku získali přes deset tisíc hlasů. Rozhodly tři stovky

On sám se rozhodl odejít ze zastupitelstva z toho důvodu, že chce naplňovat svoji odpovědnost vůči lidem z širšího regionu. Cítí současně, že role senátora má být „trochu nadstranická“. V neposlední řadě si na toto působení míní ponechat dostatek času, jestliže je chce skloubit s dosavadní prací lékaře. Po svém zvolení senátorem Deníku řekl, že si předem u kolegů doktorů, kteří už v Senátu zasedají, ověřoval, zda je možné obojí dělat naplno. A má od nich potvrzeno: jde to; jen je třeba větší pozornost věnovat plánování času a termínů.

Podoba koalice zatím není jasná

Ke svému ustavujícímu zasedání se mají nově zvolení zastupitelé Kutné Hory sejít v pondělí 24. října. S odkazem na dohodu s dosavadním starostou města Josefem Viktorou (ANO) to Deníku řekl lídr druhé nejúspěšnější kandidátky ODS a TOP Lukáš Seifert. Starosta musí svolat ustavující jednání do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání stížností na volby ke krajskému soudu (ta vypršela v pátek 7. října), pokud nebyl nebyl podán návrh na rozhodnutí o neplatnosti voleb – což se v Kutné Hoře nestalo. Termín 24. října se sice do tohoto limitu nevejde, nicméně výklad ministerstva vnitra podle Seifertových slov takovou možnost připouští, pokud jeho konec připadá na víkend.

Vznik kutnohorské radniční koalice komplikuje velký zájem o posty místostarostů

Jednání o vzniku povolební koalice zůstávají stále otevřena, místní politici horečně diskutují na všech úrovních a zdá se, že zatím ve hře zůstává hned několik možných variant koaličního partnerství. Podle informací Deníku nepředstavují zásadní překážku dosažení dohod programové neshody, ale jednoduché není dospět ke shodě na rozdělení pozic v radě města mezi představitele zamýšlené koalice – a zejména na obsazení postů místostarostů. V některých případech hrají silnou roli i osobní vztahy. Rychlému řešení situace nenahrává, že o mandáty v zastupitelstvu se podělili lidé hned z desítky kandidátních listin; místní politická scéna je tedy značně roztříštěná.

