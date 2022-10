Povolebnímu dialogu nejsilnějších stran v Kutné Hoře brání jedno jméno

Nyní je Viktora mimo hru – a cesta k dalšímu vyjednávání se otevřela. Což sice ještě neznamená, že se obě strany domluví na tom, že se z nich stanou koaliční partneři – už se ale bude jednat o konkrétních tématech a programových bodech. To, že jako starosta končí, Deníku ve středu potvrdil sám Viktora. Uvedl, že kolegové přistoupili na podmínku ODS – přičemž on sám se netají pocitem, že „byl vyšachován“. Nastalou situaci ale respektuje: „Musím se přizpůsobit“.

Starostou tedy Viktora nebude – a už ani za ANO nevede koaliční vyjednávání; toho se ujal předseda místního sdružení Jiří Kukla. Ten mimochodem získal po Viktorovi druhý nejvyšší počet hlasů ze všech 27 zvolených zastupitelů. Členem zastupitelstva ale Viktora zůstává. „Já neodstupuji,“ výslovně potvrdil, že mandát získaný na základě podpory voličů si ponechává.

Dvaasedmdesátiletý Viktora je důchodce – návrat do zaměstnání tedy neřeší. A i když nebude docházet do starostenské kanceláře, rozhodně nemá obavy, že by se v penzi nudil. „Manželka říká, že je spousta práce kolem baráku. A mám les, rybník – opravdu je práce dost,“ konstatoval. Deníku také svěřil zcela čerstvý nápad: možná prý nabídne, že by mohl trénovat malé hokejisty; třeba je tedy bude učit bruslit.

O další možné spolupráci budou zástupci ANO a ODS v Kutné Hoře jednat ve středu vpodvečer.