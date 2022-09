Po zveřejnění výsledků Viktora ohlásil, že vyjednávání o případné spolupráci v začínajícím volebním období zahájí se zástupci ODS a TOP 09.

Je zjevné, že máte vzájemné rozpory. Proč začínáte rozhovory právě s nimi?

Jsou po nás druhý nejsilnější subjekt. My máme sedm mandátů, oni pět. Skončili na druhém místě – a my chceme respektovat výsledky voleb. Proto je logické, že první schůzka bude s ODS: podle výsledků jsou hned po nás nejsilnější.

S pokračováním dosavadní koalice nepočítáte?

Ne. Určitě se bude tvořit nová.

Máte pro začátek jednání připraveny nějaké programové průniky, společné záměry či prostě stanoviska, v nichž jste zajedno?

Ještě jsme se nedohodli na případné spolupráci; nemáme žádné společné programové prohlášení. Nebudu tedy nic komentovat. Určitě chceme pracovat ku prospěchu Kutné Hory.

Existuje priorita, z níž nechcete za žádných okolností ustoupit?

Oni chtěli změnu ve vedení města. Může se stát, že na naše stanovisko nepřistoupí.

Jde tedy o vaši osobu. Na hlasovacích lístcích se voliči mohli dočíst, že je vám 72 let. Nevyčítají – či spíše nepředhazují – vám protivníci (a možná případní partneři) váš věk?

Věk ne. Tady jde o pozici starosty; dále bych to nerozebíral. My jsme ale dostali nejvíce hlasů jako kandidátka – a i já osobně nejvyšší počet hlasů ze všech zvolených zastupitelů.

Co by následovalo, pokud se nedohodnete?

Obě strany by hledaly jiná spojení.

Nemáte obavy, že by se mohl uplatnit model známý odjinud: ostatní strany udělají vše pro to, aby vítězné hnutí ANO vyšachovaly do opozice, a za tím účelem s dokážou spojit?

Nepředpokládám to. Ale stát se to může, pokud se nedohodneme.

