„Registrace skončily 19. července. Nyní kontrolujeme správnost podání a případně žádáme kandidáty o doplnění. Čas na to mají do soboty, dokdy zároveň vylosujeme čísla i pro kandidáty do Senátu. Po té budou kandidátní listiny zveřejněny na elektronické úřední desce a kompletní přehled kandidátů na portálu Českého statistického úřadu,“ uvedla Eva Haroková ze správního odboru Městského úřadu Kutná Hora. Ten má na starosti nejenom samotnou Kutnou Horu, ale i všechny obce, které spadají pod ORP Kutná Hora.