Ta se mohla jevit jako téměř hotová věc poté, co hnutí ANO vyhovělo požadavku občanských demokratů na „odstavení“ dosavadního starosty Josefa Viktory, jenž měl představu, že se rozumí samo sebou, že bude na postu starosty pokračovat, jestliže dostal nejvíce hlasů ze všech zvolených zastupitelů a hnutí ANO současně získalo nejvíce mandátů: sedm. Občanští demokraté však další jednání podmínili tím, že Viktora jako starosta skončí – a zástupci ANO si odhlasovali, že na to kývnou. Pro leckoho překvapivě; včetně samotného Viktory.

Nová koalice už za pár dnů?

Zdá se, že k vytvoření společné koalice, do níž by byli přibráni další partneři, je i bez Viktory daleko. Od plánů na spolupráci s ANO nyní ODS couvá: vytváří vlastní uskupení a hledá další partnery. Plyne to z informací, které v pondělí 3. října zveřejnil k situaci v Kutné Hoře mluvčí ODS Jakub Skyva, jenž je současně nejmladším z 27 zastupitelů, kteří byli do zastupitelstva města zvoleni.

Uvedl, že uskupení stran a hnutí ODS a TOP 09 (5 mandátů), Alternativa pro Vás (2 mandáty), KDU-ČSL (2) a VIZE (rovněž 2) na nedělním jednání podpisem memoranda o spolupráci stvrdilo společný postup při dalším koaličním vyjednávání. Dohromady se tak daly subjekty mající celkem 11 mandátů. „Společně v následujících dnech budou jednat s dalšími potenciálními partnery o rozšíření koalice,“ uvedl Skyva.

Memorandum o spolupráci při vytváření koalice v zastupitelstvu Kutné Hory pro volební období 2022 - 2026.Zdroj: ODS

Další vyjednávání s možnými partnery se chystají již v první polovině tohoto týdne, přičemž lídři stran a hnutí podepsaní pod memorandem se chystají oslovit všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu, a to v pořadí podle výsledků voleb. Po ANO a ODS s TOP 09 jsou třetí nejsilnější Piráti, kteří získali tři mandáty. Signatáři memoranda očekávají, že návrh nové koalice, silné a stabilní, představí veřejnosti ještě v tomto týdnu.

Kroky k radnici nové a úspěšné

Změnu postoje potvrzuje lídr společné kandidátky ODS a TOP 09 Lukáš Seifert. „Od počátku jsme se aktivním jednáním snažili o vytvoření koalice, která odpovídá výsledkům voleb,“ konstatoval. Námluvy s ANO jsou však zřejmě u konce. „Poslední jednání nesměřovalo k tomu, abychom složili silné zastoupení v novém zastupitelstvu. Naše stvrzené spojení s Alternativou pro Vás, KDU-ČSL a VIZÍ reflektuje naše zájmy, programově jsme si zároveň velmi blízko,“ konstatoval.

S dodatkem, že díky blízkosti programů se podařilo najít shodu na jednotném postupu v rámci dalšího jednání. „To by mělo směřovat k vytvoření stabilní koalice pro nadcházející čtyři roky,“ řekl dále Seifert.

S postojem ODS, že ve vedení města je nutné střídání, souzní lídryně uskupení VIZE Kateřina Špalková. „Koalice VIZE šla do voleb s klíčovým principem změny ve vedení města – a navržený půdorys jedenáctky opřené o podobné programové priority v čele s ODS a TOP 09 tento princip slibuje naplnit nejlépe,“ konstatovala. Špalková očekává, že podepsání memoranda je prvním krokem k nové a úspěšné radnici.

Také lídryně KDU-ČSL Patricie Koubská, jež sama do zastupitelstva zvolena nebyla, vidí nové uskupení jako budoucnost Kutné Hory. „Vzhledem k programové shodě a zájmu účastnit se projektů k dalšímu rozvoji města spojení s uvedenými subjekty podporujeme,“ připomněla. Považuje to za odpovědný krok. „I s ohledem na brzké vytvoření kvalitního vedení města pro další výzvy nadcházejícího období,“ doplnila.

Lídr kandidátky Alternativa pro Vás Tomáš Morawski uvedl, že oni chtěli ctít vítěze voleb – a očekávali, že ANO vyvolá jednání o možné spolupráci. „Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, zvolili jsme jako nejlepší variantu podepsání memoranda o spolupráci s uskupeními, s nimiž jsme si programově nejbližší,“ vysvětlil svůj postoj. „Tímto krokem také chceme pokročit a urychlit jednání o budoucí koalici, která by vedla naše město,“ poznamenal.

