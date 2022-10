Jako senátor kladl důraz na kontakt starosty z regionu, jimž se „přes Prahu“ například snažil pomoci s řešením lokálních problémů. Dlouhodobě to bylo třeba prosazování výstavby obchvatu Církvice, který se bude zanedlouho otevírat. Do kampaně šel s tím, že by nejen rád navázal na dosavadní působení, ale chtěl řešit i další témata. Řadil k nim především jednání o trase vysokorychlostní železnice, kdy si občané i starostové stěžují na nedostatek informací o tom, co se chystá, a mnozí se netají tím, že této novotě nefandí. Ve svém třetím funkčním období, na které už nedojde, se jako senátor mínil věnovat i problematice cen energií – včetně potřeby pomoci firmám, aby nemusely začít propouštět.

Senátorem za Kutnohorsko bude nově lékař Bohuslav Procházka. Rozhodlo 262 hlasů

Jak se bude dále vyvíjet vaše kariéra? Stanete se v Čáslavi, kde ČSSD v komunálních volbách triumfovala, starostou?

Ano, předpokládám, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva města jím 19. října budu zvolen.

Pomýšlíte na to, že byste usiloval o návrat do „velké politiky“?

V politice zůstávám; předpokládám, že se stanu starostou. Pokud jde o politiku na celostátní úrovni, v této chvíli jsem o tom neuvažoval.

Jak hodnotíte uplynulou kampaň? Překvapilo vás něco během voleb?

Ne, nepřekvapilo. Myslím, že kampaň všech soupeřů byla naprosto seriózní. To musím ocenit.

Neublížila vám podpora ANO, s níž jste tentokrát šel do voleb?

Myslím, že ne. Kdyby oni postavili jiného kandidáta, určitě jsem v prvním kole nezískal přes 31 procent hlasů. A kdyby mě nepodpořili, určitě bych v prvním kole tolik hlasů také nezískal. Možná by pro mě byl i problém dostat se do druhého kola.

Senátor Bohuslav Procházka: Své pacienty rozhodně neopustím

Jak se bude na Kutnohorsku vzpomínat na bývalého senátora Strnada?

Když vezmete obce v kutnohorském obvodu, je vidět, že je to tam odpracované.

Budete se snažit nějak dále prosazovat témata, která jste představil ve volební kampani?

Starostové z okolí se na mě vždy budou moci obracet s žádostí o radu nebo podporu. Rád jim budu pomáhat, pokud budu moci.

Pro druhé kolo voleb byla příznačná nízká účast voličů – a bývá to tak tradičně. Máte nápad, jak přesvědčit občany o významu Senátu?

Ano, ve druhém kole je to tak vždy. Podle mě by tyto volby měly být jednokolové. Myslím, že by to bylo spravedlivější.