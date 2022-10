Pro senátní nováčky je v poslední době populární otázka: co uděláte jako první, když vstoupíte do dveří horní komory Parlamentu ČR? Poprvé vstupuji do vyšší politiky. Především se tedy musím seznámit s tím, jak funguje. V Senátu bych se chtěl věnovat dvěma hlavním tématům, ve kterých využiji svých poznatků z praxe pediatra. Jsou to boj proti dětské obezitě a nedostatek dětských lékařů. Mám i připravený kolektiv odborníků, který mi s tím pomůže.

Můžete k tomu říci něco bližšího?

Podrobnosti bych zatím uvádět nechtěl, abych o nich nemluvil bez nich. Asi před dvěma měsíci jsme spolu komunikovali a domlouvali se na spolupráci. Nyní se musíme sejít – a říci si podrobně, co dál.

V rámci volební kampaně jste zmiňoval Zruč nad Sázavou, kde chybí dětský lékař. Jak můžete jako senátor pomoci?

V tomto konkrétním případě na to můžu upozorňovat. Zkouším při atestacích pediatrů – a při té příležitosti se kolegů ptáme a nabízíme možnost působení. Je ale třeba systémová věc: zvýšit atraktivitu dětského lékařství už v rámci vzdělávání, aby v tom kolegové viděli smysl a poznali, že je to nádherná práce. Já ji dělám 36 let – a mohu říci, že je to opravdu krásné a vzrušující.

Senátorem za Kutnohorsko bude nově lékař Bohuslav Procházka. Rozhodlo 262 hlasů

Překvapilo vás něco během volební kampaně? Nebo zaskočilo – či jste se setkal s něčím mimořádným?

Z kampaně mám samé příjemné pocity. Chodili jsme mezi lidi, oslovovali je – a jestli mě něco překvapilo, tak to, jak byli vstřícní. Jen velmi málo jsme se setkali s negativní reakcí. Myslím, že když je člověk otevřený, lidé poznají, že to, co dělá, myslí vážně.

Existují nějaká témata z kampaně vašich protivníků, jimiž byste se inspiroval pro svou senátorskou práci?

Upřímně: zatím jsem toho mnoho nenašel. Objevily se obecné věci jako boj s cenami energií, dopravní infrastruktura. Zaznamenal jsem také problém kolem padajících skal v Ledči nad Sázavou, na jejichž sanaci město nemá peníze.

Senátní volby – a druhé kolo obzvlášť – se potýkají s nízkou účastí voličů. Nyní v druhém kole jich v obvodu číslo 40 dorazilo k urnám 18,69 procenta. Máte nápad, jak přesvědčit občany o významu Senátu?

Obecně by měla přijít kampaň, která by jeho roli vysvětlovala – a myslím, že to je úkolem i při výchově dětí na středních školách. Oslovit veřejnost s tím, že do Senátu nevybírají partaj, ale osobnost. A že druhá komora Parlamentu ČR je pojistkou proti extrémům, které mohou nastat; víme třeba, jak mohou dopadnout média.

Volební speciál Kutnohorského deníku najdete ZDE

Máte již nyní představu, jak se podaří sladit vaše senátorské působení s prací lékaře?

Předtím, než jsem se rozhodl kandidovat, jsem se ptal kolegů lékařů se Senátu. Vím tedy, že to jde – na rozdíl od Poslanecké sněmovny, kde to možné není. Dají se třeba upravovat termíny podle toho, jak je rozvrženo jednání výborů. Rozhodně neopustím své pacienty, jak jsem slíbil už před volbami.

Bohuslav Procházka (61):

- Působí jako dětský lékař se specializací na dětskou kardiologii. Dlouhodobě ordinuje v Kutné Hoře (přičemž v některých rodinách zná jako pacienty už nejméně dvě generace).

- Celoživotně se zajímá o civilizační choroby a jejich prevenci v dětském věku. I v horní komoře by se rád věnoval organizaci zdravotní péče pro děti.

- Hlavními tématy jsou pro něj boj s dětskou obezitou a nedostatek pediatrů v České republice. Očekává, že jako senátor bude mít možnost oslovit s větší odezvou ministerstva zdravotnictví a školství.

- Politicky reprezentuje KDU-ČSL. Je také dlouholetým zastupitelem města Kutná Hora.