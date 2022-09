Jaromír Strnad do Senátu kandiduje už potřetí. „Původně jsem to v plánu už neměl, ale nechtěl jsem být jako někteří ostatní a ČSSD opouštět v době, kdy není právě na výsluní. To byl hlavní důvod, proč jsem nakonec kandidaturu přijal. Tím druhým důvodem je fakt, že Senát by měl být opozicí Poslanecké sněmovně,“ řekl Strnad.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Bohuslav Procházka je vyhlášeným pediatrem, dětským kardiologem a dlouhodobým zastupitelem Kutné Hory.

„Vždy jsem byl zastánce křesťansko-demokratické politiky a chtěl bych ji v podmínkách Senátu ČR podporovat. Trápí mne, že v posledních letech dochází k již dlouho avizovanému poklesu počtu praktických lékařů pro děti, přičemž konkrétní dopady vidíme již i na našem okrese. Tento proces začíná ohrožovat dostupnost a kvalitu poskytované péče o děti, a to v oblasti, kde naše zdravotnictví bývalo příkladem celému světu,“ řekl ke své kandidatuře Procházka.

Obrazem: Čáslavští voliči vyrazili k hlasovacím urnám také v sobotním termínu

O senátorovi se rozhodne příští týden, druhé kolo voleb se uskuteční v pátek 30. září a v sobotu 1. října.