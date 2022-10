Byl to velmi těsný souboj, napínavý prakticky až do posledního započteného hlasu. Výsledek vyvrátil zažitou představu, že kdo získá nejvíc hlasů v prvním kole, bude úspěšný i v tom druhém.

Volební účast dosáhla v nynějším druhém kole necelých 19 procenta: k urnám tedy přišla bezmála pětina voličů. Konkrétně se jedná o 21 tisíc lidí.

Výsledky senátních voleb v obvodu číslo 40 najdete ZDE.

Jednašedesátiletý doktor medicíny Bohuslav Procházka působí jako dětský lékař se specializací na dětskou kardiologii. Celoživotně se zajímá o civilizační choroby a jejich prevenci v dětském věku.

I v horní komoře by se rád věnoval organizaci zdravotní péče pro děti. „Jednak civilizačním chorobám – hlavně boji s dětskou obezitou – a druhá věc je nedostatek pediatrů v České republice,“ nastínil konkrétní témata. „Na nedostatek dětských lékařů upozorňujeme již dlouhodobě, minimálně 12 let, nicméně stav se nezlepšuje. Konkrétně v našem okrese chybí ve Zruči nad Sázavou,“ připomněl před volbami. Očekává, že jako senátor by měl možnost oslovit s větší odezvou ministerstva zdravotnictví a školství. Je také dlouholetým zastupitelem města Kutná Hora.

