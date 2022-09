Kutnohorský deník navíc tento týden připravil na webu anketu, kde se ptal, jaké řešení nedostatku lékařů ve Zruči by čtenáři volili. Polovina respondentů by chtěla, aby radnice ještě vylepšila pobídky, které pro lékaře připravila, přitom už teď je nabídka pro dětského lékaře celkem bohatá.

Jak se má zručská radnice zachovat ohledně dostupnosti lékařské péče? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Poslední pediatr skončil ve Zruči k 30. červnu. Po stomatologovi, kterého město marně shání už čtyři roky, tak přibyl další lékař, za kterým musí místní dojíždět desítky kilometrů.

„Odcházím do důchodu, mám už na to dávno věk. Navíc téměř denní dojíždění padesát kilometrů do Zruče a zase zpátky už není pro mě,“ vysvětlila dětská lékařka Hana Nacházelová, proč ve Zruči končí praxi.

Město přitom náhradu za ní hledá více jak rok a možnému nástupci nabízí řadu výhod. „Zájemci nabízíme byt, místo ve školce pro potomky, prostory na ordinaci, předání ordinace dětského lékaře, finanční dotaci na její úpravy a moderní vybavení,“ vyjmenoval před časem starosta Martin Hujer s tím, že město se navíc nachází v atraktivní lokalitě středního Posázaví s velmi dobrou dostupností do Prahy po D1 a ordinace by tak nemusela zůstat dlouho prázdná.

Hana Nacházelová však upozornila, že mladí pediatři do menších měst nechtějí. „A navíc jich je málo,“ dodala.

Rodiče tak se svými dětmi budou muset dojíždět za dětskými lékaři do Ledče nad Sázavou, Zbraslavic či Uhlířských Janovic.

O nedostatku pediatrů hovoří i kutnohorský dětský lékař Bohuslav Procházka. „Situace ve Zruči nad Sázavou je velmi nepříjemná, ale bohužel se jedná o obecný obraz vývoje péče o děti v České republice. Nedostatek pediatrů je alarmující, v řadě regionů nastal už dříve, my to ale vidíme na našem okrese poprvé natvrdo,“ uvedl Procházka.

Podle něj došlo v průběhu posledních let k předání pediatrických praxí na kutnohorském okrese již v šesti případech. Vždy celkem bez problémů, nicméně mnoho dalších dětských lékařů je již v důchodovém věku a bude potřeba je nahradit.

Lídři kandidátek



Ve Zruči nad Sázavou jde do voleb pět stran, sdružení či koalic: PRO Zruč, SNK ve Zruči nad Sázavou, SPD a nezávislí kandidáti, SPOLEČNĚ PRO ZRUČ, ZA ZRUČ VESELEJŠÍ. Post starosty obhajuje Martin Hujer (SPOLEČNĚ PRO ZRUČ). Jeho vyzyvateli budou Ivo Šimek (SNK ve Zruči nad Sázavou), Josef Veselý (PRO Zruč), Radek Jelínek (SPD) a Leoš Fiala (ZA ZRUČ VESELEJŠÍ).



Nejstarší kandidátkou je sedmdesátiletá prodavačka Jaroslava Voslářová (SPD a nezávislí kandidáti), nemladšími pak tři devatenáctiletí kandidáti – studenti Ladislav Dolejš (SPD a nezávislí kandidáti) a Šárka Menšíková (ZA ZRUČ VESELEJŠÍ) a operátor CNC strojů Petr Haták (SPD a nezávislí kandidáti).



Ve Zruči je na kandidátkách celkem sedmdesát lidí, z toho 26 žen. Nejvíce kandidátů je vě věkových skupinách 30 až 34 let a 50 až 54 let (12), ani jednomu kandidátovi není mezi 66 a 69 lety.

„V Kutné Hoře a Čáslavi zatím situace není úplně kritická, horší situace je na venkově. První příčina stavu nastala již zrušením fakulty dětského lékařství v 90. letech. Výrazně k tomu přispělo i zrušení oboru Praktického lékaře pro děti a dorost před 10 lety. Přes opakovaná varování ambulantních pediatrů nedošlo k nápravě a dlouho avizovaný černý scénář se nyní, bohužel, naplňuje,“ dodal Procházka.

Se stomatologem to ve Zruči vypadá o něco nadějněji. Město se pustilo do rekonstrukce hned tří zubařských ordinací, kde by zázemí mohlo najít více zubařů. „První stomatologická ambulance by se dle současného vývoje měla otevřít po Novém roce,“ dodal Hujer.

Sloupek: Téma voleb? Kde vzít a nekrást



Martin RumlerZdroj: DeníkPeníze, peníze a zase peníze. Když jsme se voličů napříč krajem ptali, co by od nových zastupitelstev, která vzejdou z komunálních voleb chtěli, objevovaly se parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec.



A na tohle všechno jsou třeba peníze, kterých radnice obvykle nemají nazbyt. „S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ řekl Deníku před časem starosta Lužné o plánech na dům s pečovatelskou službou za bratru 80 milionů korun.



Podobně popisovaly v uplynulém volební období své plány i další hlavy měst a obcí.



Možná tedy téma Co u vás rozhodne volby mohlo být pro všechna vybraná města a obce jednotné. Rozhodne šikovnost vedení radnic sehnat dotace, naspořit peníze, postarat se. A rozhodne sázka voličů na to, komu se to podle nich v následujících čtyřech letech povede.



Zachovat totiž města a vesnice v provozu je čím dál dražší a lepší to nebude. Nová vedení radnic budou muset sestavovat rozpočet s vědomím toho, že daleko více peněz půjde na vytápění veřejných budov, na elektřinu a plyn. Zároveň budou muset vymyslet „polštář“ pro případy, že se do stavu nouze dostanou jejich obyvatelé a ne vždy bude umět pomoci stát či kraj.



V takové situaci se ale žádaná parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec vzdalují a je možné, že ani další volební období nebude stačit na to, aby alespoň něco z toho vzniklo. Ačkoli se totiž jistojistě život v ulicích a rozvoje obcí a měst zcela nezastaví, je docela pravděpodobné, že se na nějakou dobu zpomalí



Proto budou komunální volby také o výběru šikovných hospodářů a často obětních beránků, kteří budou z pozice komunálního politika muset přijímat i nepopulární opatření a vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze.



Za redakci středočeských Deníků vám přeju dobré rozhodování u voleb, šikovné a schopné vedení vaší radnice a aspoň nějaké splněné předvolební sliby.



Martin Rumler, šéfredaktor středočeských Deníků a Pražského deníku