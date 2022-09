Zatímco jedni zastávají názor, že nejlepším řešením by bylo z centra Kutné Hory udělat pěší zónu a automobilovou dopravu odtud zcela vyloučit, jiní by zase naopak především centrální Palackého náměstí automobilům otevřeli a vytvořili zde adekvátní parkoviště jako má například sousední Čáslav.

Mezi zastánci tohoto názoru jsou především místní podnikatelé, tedy ti, kteří v centru Kutné Hory ještě zbyli. Právě absence parkovacích míst je podle majitelů obchodů a podniků v centru jednou z příčin, proč se nakupovat do historického centra města vydává čím dál tím méně lidí a mizí odtud jeden obchůdek za druhým.

Kdo chce vést vaši obec na Kutnohorsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Najít zde parkovací místo, ať už před městským úřadem či v přilehlých ulicích, bývá totiž často nadlidský výkon. O nefunkčních parkomatech nebo těch, co berou jen některé drobné mince a nejsou uzpůsobeny na bezhotovostní platby, ani nemluvě. Vrátit se pak nakupovat do centra si nejeden zákazník dobře rozmyslí.

Jedna velká pěší zóna

Oponenti, tedy ti, kteří by z centra města udělali jednu velkou pěší zónu, ale zase naopak tvrdí, že absence automobilů by mohla naopak centrum oživit. Lidé by sem prý s radostí vyrazili nasát atmosféru historického jádra, kde, stejně jako za dávných časů, nenarazíte na žádné auto a můžete svobodně korzovat malými uličkami. Právě tihle lidé by pak měli chuť ve zdejších obchůdcích utrácet.

Buď jak buď, parkování netrápí jen historické centrum Kutné Hory, ale také obyvatele zdejších sídlišť. Ani tady se nedaří otázku dlouhodobě vyřešit, zdejší parkoviště jsou koncipována z dob, kdy rodina měla maximálně jedno auto.

Co udělat s dopravou v centru Kutné Hory? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Co udělat s dopravou v centru Kutné Hory?

Jenže to už je dávno pryč, a tak se obyvatelé Šipší i Hloušky každodenně při odpoledním návratu z práce potýkají s problémem, kde zaparkovat.

Volební uskupení, které nabídne v otázce parkování a parkovišť v Kutné Hoře rozumné řešení, by mohlo mezi místními najít své podporovatele.

Sloupek Hany Pilcové: Parkování jako neřešitelný problém



Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Pilcová.Zdroj: archiv Hany PilcovéNěkolik let jsem bydlela přímo v centru Kutné Hory. O systému parkování v něm tak vím ledacos. A nikdy mě nepřestalo udivovat, jak je něco takového v 21. století ve městě, které se pyšní nálepkou UNESCO, možné. A především to, že se za dlouhých jedenáct let, co jsem v historickém centru pobývala, vůbec nic nezměnilo.



Bez problémů zde zaparkovali vždy taxikáři, a to i mimo svá vyhrazená místa, podnikatelé v nejnovějších typech mercedesů a audi, často přímo v křižovatce, bez parkovacího lístku, za to vždy pod dohledem kamer městské policie.



Ta parkovací lístky pravidelně vymáhala po chudácích turistech, kteří po příjezdu na náměstí neměli obvykle ani tušení, že projeli kolem jakéhosi parkomatu z roku jedna, který bere jen desetikoruny a mince nižší. Ti, co ho náhodou při jízdě jednosměrkou k náměstí objevili, tak stejně měli smůlu, pokud mince výše uvedené neměli. Platba parkovného kartou či pomocí aplikace do Kutné Hory totiž zatím nedorazila, stejně jako systém chytrého parkování.



O pokutování řidičů zásobování ani nemluvě. Je to ostuda všech radnic, které jsem za dobu svého pobývání v centru zažila. Město s tak obrovským potenciálem je po 17. hodině často spíše městem duchů. Ten, kdo konečně přijde a bouchne do stolu navzdory všem dosud zavedeným konvencím, by měl dostat maximální podporu. Jinak se Kutná Hora ze svého spánku Šípkové Růženky nikdy neprobudí.