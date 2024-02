Zajímá vás, jak znějí housle vyrobené před 177 lety v Kutné Hoře renomovaným houslařem, ale zároveň také kapelníkem sboru ostrostřelců a divadelním ochotníkem? V Kamenném domě zahraje na nástroj Ferdinanda Josefa Homolky ze sbírky Českého muzea stříbra člen České filharmonie Viktor Mazáček.

Housle Ferdinanda Josefa Homolky si veřejnost mohla prohlédnout v Českém muzeu stříbra už při loňské výstavě Co nového v muzeu. | Foto: Deník/Jan Šmok

Unikátní koncertní vystoupení zažije v sobotu 17. února Kamenný dům v Kutné Hoře. České muzeum stříbra připravilo koncert na kterém zazní hlas houslí kutnohorského houslaře Ferdinanda Josefa Homolky z roku 1847.

Nástroj z devatenáctého století byl zakoupen do sbírek ČMS a prošel restaurováním v dílně mistra houslaře Pavla Huška. Veřejnost si restaurované housle mohla prohlédnout už vloni na výstavě Co nového v muzeu. Na 177 let staré housle zahraje přítomným za doprovodu Petry Mazáčkové člen České filharmonie Viktor Mazáček a mistr houslař Pavel Hušek bude vyprávět o restaurování tohoto nástroje.

Koncert v Kamenném domě začne v 16 hodin. Pořadatelé doporučují rezervaci na telefonním čísle 608 450 592.