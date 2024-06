/VIDEO, FOTOGALERIE/ Brána do Pohádkového lesa u zříceniny hradu Sion v Chlístovicích se po roce znovu otevře v sobotu 8. června. Návštěvníci se jako vždy mohou těšit na celou řadu pohádkových motivů, sportovní aktivity, živou hudbu, stánky s různorodým sortimentem, občerstvení a v cíli na oblíbený skákací hrad.

Program je připraven tak, aby bavil jak děti, tak dospělé. Na malé i velké návštěvníky se těší čerti v pekle, kteří budou nabízet ďábelsky chutné topinky, vodníci již pilně připravují své hrníčky na dušičky a hejkalové si ladí hlasivky, aby celou akci úspěšně zvládli.

close info Zdroj: se svolením TJ Sokol Chlístovice zoom_in Pozvánka na Pohádkový les pod zříceninou hradu Sion.

„Pohádkový les je jedinečnou příležitostí, jak strávit odpoledne v kouzelné atmosféře, kde se děti i dospělí mohou ponořit do světa pohádek a fantazie,“ uvedl jeden z organizátorů Václav Vlk s tím, že start bude u chlístovického kostela sv. Ondřeje v Chlístovicích v čase od 12.30 do 15.00 hodin. Děti zaplatí za vstup do pohádkového lesa 50 korun, dospělí dvojnásobek.

Oblíbené setkání uspořádá Tělocvičná jednota Sokol Chlístovice ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, spolkem Roháčův Sion, obcí Chlístovice a dalšími účinkujícími.