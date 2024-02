Tou první je výstava Mlčení performera sinologa a malíře inspirovaného kaligrafií Jiřího Straky. Umělec ve své tvorbě cílí na střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století, přičemž vychází ze svých akademických studií a z osobní zkušenosti, neboť dlouhodobě žije a pracuje v Pekingu. Výstavu, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, mohou návštěvníci zhlédnout ve výstavním prostoru Café Fatal do 18. srpna. K výstavě se váže doprovodný program - dne 24. 2. se uskuteční přednáška předního českého japanologa Jiřího Zemana a projekce filmu Martina Scorseseho Mlčení. Výstava potrvá do 18. srpna letošního roku.