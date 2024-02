Galerie Středočeského kraje (GASK) spolu se Středočeským krajem vyhlašuje krajskou výtvarnou soutěž inspirovanou výstavou manželů Švankmajerových Disegno interno. Do soutěže Kunstkamera se mohou zapojit žáci základních škol, ZUŠ a středních škol.

Jan Švankmajer: Velké zvíře, 2023 | Foto: se souhlasem GASK

V letošním jubilejním roce představí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Výstava Disegno interno, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové.

Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Výstavě Disegno interno bude také věnována krajská výtvarná soutěž Kunstkamera, do které se mohou zapojit žáci základních škol, ZUŠ a středních škol.

Soutěž Kunstkamera je cílena na výtvarné pedagogy, kteří se mohou se svými žáky nebo studenty vydat do světa surrealismu a pátrat v inspiračních zdrojích světově proslulého tvůrce Jana Švankmajera a jeho ženy Evy. Cílem soutěže je vytvořit koláž, film nebo animaci a zaslat je do dubna do GASK elektronicky nebo poštou. Soutěž probíhá v osmi kategoriích.

V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti – plošné práce a multimediální práce jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami. Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti představitelů Středočeského kraje se uskuteční 28. května 2024. Nejlepší práce budou vystaveny v GASK do 16. června 2024. Výherci se mohou těšit na zajímavé a hodnotné ceny. Více informací najdete na webu GASK.