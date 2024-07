Účastníci soutěže čtyři dny ukazovali své hráčské umění mezinárodní porotě v čele s jejím předsedou Štěpánem Rakem, která po soutěžním maratonu vybrala ty nejlepší. V mezinárodní porotě zasedli Campbell Diamond (Austrálie), Pia Gazarek-Offermann, Thomas Offermann, Johannes Monno, Stephan Bormann, Thomas Fellow (Německo), Martin Schwarz (Rakousko), Michal Nagy, Marek Nosal (Polsko), Oman Kaminsky (Mexiko), Petr Saidl, Anna Hronová (Česká republika) a již zmíněný předseda, pan Štěpán Rak (Česká republika).

V první kategorii do 20 let se stal nejlepším interpretem a laureátem soutěže český kytarista Tobiáš Krpec, druhé místo získal Aleksander Anioł a na třetím místě se umístil Jakub Chachura, oba z Polska. Vítězem prestižní druhé kategorie a laureátem kutnohorské mezinárodní kytarové soutěže se pro rok 2024 stal rumunský kytarista Bogdan Mihailescu, druhé místo obsadil český kytarista Jan Čonka a třetí místo Mark Zemlianskyi z Ukrajiny. Cenu pro nejlepšího českého účastníka v I. kategorii získal Tobiáš Krpec a ve II. kategorii Jan Čonka. Držitelem ocenění Mladý kytarista roku se stala Ema Adamková.

Kompletní výsledky mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře

● I. kategorie do 20 let

1. Tobiáš Krpec (Česká republika)

2. Aleksander Aniol (Polsko)

3. Jakub Chachura (Polsko)

4. Markéta Hejdová (Česká republika)

5. Marie Balcarová (Česká republika)

6. Kristýna Verichová (Česká republika)

7. Pavel Hlas (Česká republika)

8. Dorotea Dolenec (Chorvatsko)

- počet soutěžících v I. kategorii do 20 let: 23

● II. kategorie (věkově neomezena)

1. Bogdan Mihailescu (Rumunsko)

2. Jan Čonka (Česká republika)

3. Mark Zemlianskyi (Ukrajina)

4. Michele Reali (Itálie)

5. Mark Leighton (Anglie)

6. Davide Dipilato (Itálie)

- počet soutěžících ve II. kategorii - věkově neomezeno: 44

● Nejlepší český účastník soutěže v I. kategorii: Tobiáš Krpec

● Nejlepší český účastník soutěže ve II. kategorii: Jan Čonka

● Cena publika: Mark Zemlianskyi (Ukrajina)

● Cena poroty za mimořádný výkon ve finálovém kole:

- Mark Leighton (Anglie) za interpretaci skladby Equinox od Toru Takemitsu

- Jakub Chachura (Polsko) za interpretaci skladby Renesanční pokušení od Štěpána Raka

● Zúčastněné země: Česká republika, Rusko, Polsko, Chorvatsko, Portugalsko, Norsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Izrael, Jižní Korea, Německo, Maďarsko, Itálie, Arménie, Japonsko, Čína, Francie, Anglie, Chile, Rumunsko, Ekvádor, Bulharsko, Slovenská republika