Pro předplatitele

Studentský projekt OLDstars on the ROAD v Kutné Hoře: premiéra divadelní inscenace Romeo a Julie | Video: Deník/Luboš Hájek

Luboš Hájek dnes 00:30

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nesmrtelnou klasiku od anglického dramatika Williama Shakespeara, ovšem v moderním pojetí, přijeli v pátek 12. července do Kutné Hory zahrát studenti v rámci svého putovního letního projektu Oldstars on the Road. Diváci tak v parku pod Vlašským dvorem mohli sledovat poněkud jiný příběh dvou veronských milenců.