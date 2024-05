„Kamarádi, Megakoncerty 2024 jsou za námi a já mám po probuzení zase pocit, jako když skončil letní tábor. Rok příprav, plánování, stovky hodin práce, stavba od úterý a pak dva dny a je po. Emočně celkem těžko popsatelná věc,“ vyznal se Petr Lebeda.

„Obrovské díky patří klukům z kapely a celému našemu týmu, technické produkci Smart production a T Servis. Moc si vážím toho, jak to všichni berou za své a s úsměvem dýchají za to, aby se vše povedlo. Díky songům z pera Kuby Ryby a v první řadě moc díky všem návštěvníkům, že tam byli s námi a udělali tak skvělou atmosféru celé dva dny,“ pokračoval kytarista Petr Lebeda.

K úspěšnému víkendu se vrátil také pohledem fanouška české hokejové reprezentace. „Gratulace klukům hokejistům a díky, že jste to dokázali. Byla to nádherná týmová hra. Musím teda říct, že Švýcaři byli skvělí, ale naši kluci měli to procento navíc. Kéž by nám chvíli vydrželo tohle spojení lidí napříč politickým názorům, což umí jenom sport a kultura,“ napsal Petr Lebeda na svůj facebookový profil.

