V rámci příprav je víc na očích hudební tahák, protože stavba dvou pódií v nejkrásnějším festivalovém areálu v České republice, jak se o parku pod Vlašským dvorem zmínil manažer kapely Rybičky 48 Martin Řehoř, zabere nějaký čas. A kvůli tomu byl park pro veřejnost uzavřen.

„Chtěl jsem všechny místní ze srdce poprosit o shovívavost. Opět sem najede za víkend kolem 15 tisíc lidí z celé republiky. Bude určitě větší hluk a doprava, než bývá zvykem. Zároveň ale všechny restaurace, krámky, taxikáři a další touto návštěvností vydělají. Stejně tak jako ti, kteří nabízejí ubytování,“ předeslal frontman kapely Rybičky 48 Kuba Ryba.

„Radost mi dělá to, že minulý rok kvůli našim fanouškům nebyl nutný jediný výjezd městské ani státní policie. Ještě jednou prosím ty, jenž se na koncert nechystají, aby byli shovívaví, a ti z našich sousedů, co přijdou, aby si to náležitě užili. Uděláme pro to všechno,“ dodal zpěvák a baskytarista Kuba Ryba.

Jeho kapela se chystá v rámci Megakoncertu Doma 2024 odehrát speciální show, která nikde jinde nebude k vidění. Třeba už jen díky novému hlavnímu pódiu objednanému výhradně pro Kutnou Horu. „Jsem neskutečně pyšný na to, že naše rodné město díky tomu uvidí tolik lidí z celé České republiky. Je to velký závazek, udělat to co nejlepší,“ nechal se slyšet Kuba Ryba.

Nabitý víkend v Kutné Hoře

Megakoncerty Doma 2024

Kdy: 24. a 25. května, vstup vždy od 13 hodin

Kde: park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře

Za kolik: 799 korun, dítě do 10 let 50 korun

Proč přijít: V jednom z nejkrásnějších koncertních amfiteátrů v České republice se na dvou pódiích představí kapely z české hudební špičky. Těšit se můžete na Rybičky 48, Pokáče, Totální nasazení, Visací zámek, Děda Mládek Illegal band a další.

Podrobnosti najdete ZDE.