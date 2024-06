Festival v Kutné Hoře je znám především velmi zajímavou a kontrastní dramaturgií, a to umělecký ředitel a violoncellista Jiří Bárta splnil i letos.

V úterý 4. června v chrámu s. Barbory zazní Klavírní trio Petra Ebena psané pod dojmem rodinné tragédie v kontrastu s Kukalovou oslavou Kodešova Wimbledonského vítězství a k tomu Klavírní trio B. Smetany.

Ve středu 5. června od 20 hodin opět v Barboře Igor Ardašev, pravděpodobně nejoriginálnější klavírista novodobé české historie, představí nejslavnější (vedle Goldbergových variací) variace na valčík Ludwiga van Beethovena.

„Určitě velmi atraktivní bude čtvrtek 6. června, kdy virtuózní i meditativní perkuse (bicí, tympán, marimba, vibrafon, xylofon…) budou znít v chrámu sv. Barbory v podání OK Percussion Duo, dvou světově uznávaných hudebníků - Matina Opršála a Martina Kleibla. Večer bude natáčet Český rozhlas,“ předeslala Anna Lánská.

A co ještě zajímavého organizátoři připravili? Určitě to bude v pátek 7. června od 21 hodin večer v kostele Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře.

„Kromě Prokofieva a Emmerta budeme velmi zvědavi, co provedla Yoko Ono se zdánlivě nedotknutelnými Goldbergovými variacemi Johanna Sebastiana Bacha. To chce určitě odvahu a zvědavost. A zatím během sedmnácti let nás Jiří Bárta svým výběrem některých netradičních hudebních projekcí nezklamal, spíše naopak,“ dodala Anna Lánská.