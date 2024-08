Provoz venkovní plovárny potrvá do začátku nového školního roku, tedy do pondělí 2. září. A podle počasí by mohlo být otevřeno i o víkendu 7. a 8. září.

Krytý bazén zahájí novou sezonu v pondělí 2. září a sauna bude zájemcům k dispozici od úterý 1. října.