/VIDEO, FOTOGALERIE/ V den konce školního roku v pátek 28. června bylo na kutnohorské plovárně nabito. Důvod byl prostý, děti měly tento den vstup zdarma. Místo jsme tradičně navštívili s redakčním fotoaparátem a dali se do řeči z vedoucí plavčicí Simonou Vostrovskou.

„Jsme na začátku sezony a zatím je klid. Mimořádné události se zatím nedějí, pouze klasické drobné úrazy, odřené palce a podobně. Bezpečnost návštěvníků je jištěna mnoha pravidly. Zmíním například, že nesmí skákat salta, na skluzavkách a toboganech se nesmí jezdit hlavou dolů nebo po kolenou a další,“ řekla Simona Vostrovská.

Na plovárně v Kutné Hoře v pátek 28. června 2024 | Video: Deník/Michal Bílek

Řeč přišla i na povolený koupací oděv. „V dnešní době jsou již u mužů naprostým standardem trenkové plavky. Dále pokud je někdo spálený, tolerujeme koupání v tričku, chceme, aby si pobyt u nás užili všichni. Co určitě zakazujeme, je však koupání v džínách a podobně. To samé se týká absence horního dílu plavek, takovou návštěvnici do bazénu nepustíme a pošleme ji doobléknout. Opalování bez podprsenky však neřešíme," pokračovala plavčice.

Postrachem plavčíků ve venkovních bazénech jsou bouřky, na kutnohorské plovárně k ní v pátek mnoho nechybělo, a plavčíci proto byli připraveni. „Zrovna dnes jsou hlášeny, a tak jsme ve střehu. Jakmile se zableskne, musí okamžitě všichni z vody," uzavřela Simona Vostrovská.