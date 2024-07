Návštěvnost venkovské poutě ve stříbrném městě, která se konala od středy 10. července do neděle 14. července, výrazně ovlivnily letní prázdniny a rozmary počasí. Atrakce tak byly většinou prázdné. „Za pokus to ale stálo. Víkend byl o něco lepší,“ byl smířený s realitou Antonín Šmíd, který obsluhoval tradiční zábavnou atrakci Létající labutě.

Křesetická pouť v Kutné Hoře | Video: Deník/Luboš Hájek

On i celá parta se už těší na Anenskou pouť do Sudějova, kde o víkendu 27. a 28. července očekávají úplně jinou atmosféru. „Pro tamní lidi to bude jako každoročně svátek. Točit tam začneme již ve čtvrtek, nebo nejpozději v pátek. Podle toho, jak budeme stíhat postavit atrakce,“ doplnil Antonín Šmíd.