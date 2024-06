/FOTO, VIDEO/ V předvečer Královského stříbření Kutné Hory se v samém srdci historického centra uskuteční jedinečná akce - Vinařská noc. „Ochutnejte vína z celého kutnohorského vinařského regionu, užijte si živou hudbu a ponořte se do magické atmosféry noční Kutné Hory,“ předeslala Kateřina Hanušová z Vinařství Hanuš.

V pátek 21. června od 18 hodin do půlnoci se na kolonádě před bývalou jezuitskou kolejí shromáždí špičkoví vinaři ze sdružení VOC Kutnohorsko, aby nabídli to nejlepší, co jejich vinice skýtají. Zájemci se mohou těšit na širokou nabídku vín zejména z burgundských odrůd, které jsou předmětem založení VOC (pinoty, Ryzlink rýnský, Chardonnay), ale ochutnají i další bílá, červená, růžová čioranžová vína.

| Video: Youtube

Atmosféru večera dokreslí živá hudba a historické kulisy noční Kutné Hory s osvětleným chrámem svaté Barbory a výhledem na přilehlé vinice. Vinařská noc tak bude nejen jedinečnou příležitostí ochutnat vína z celého regionu, ale také skvělým kulturním zážitkem.

Vstup bude zdarma, degustační sklenice si lze zakoupit za 100 korun. „Vinařská noc je ideální pro všechny milovníky vína, historie a nevšedních kulturních zážitků. Nenechte si ujít tuto premiérovou akci a zažijte Kutnou Horu z jiného úhlu pohledu,“ doplnila Kateřina Hanušová.

close info Zdroj: Kateřina Hanušová zoom_in Pozvánka na Vinařskou noc před bývalou jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.