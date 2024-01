/TIP NA VÝLET/ Do ulic kutnohorského předměstí Kaňk se vydá 17. února tradiční průvod masopustních maškar.

Kaňkovský masopust. | Foto: Deník/Michal Bílek

Masopustní průvod pořádá již pojedenácté Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk. Sraz je naplánován na devátou hodinu dopolední v areálu TJ, kde bude hrát reprodukovaná hudba, připravený bude ovar, zabijačkový gulášek, prdelačka a občerstvení jak alkoholické, tak i nealkoholické.

Oficiální zahájení bude v 9:30 a začne malým soutěžním kvízem o Kaňku, který bude ukončen povolením starosty k zahájení masopustu. Po povolení starosty a po dohodě s laufrem se průvod vydá do klikatých uliček Kaňku. Do kroku od domu k domu bude vyhrávat kapela Věnovanka. Masky vás budou provázet celým Kaňkem až do odpoledních hodin. Celý průvod bude ukončen opět v areálu TJ Sokol Kaňk tradičním zastřelením medvěda. Průvodu se může zúčastnit opravdu každý kdo bude mít zájem, v maskách či bez masek.