Návštěvníkům se nejprve představili Písničkáři s.r.o. (s rozumem omezeným). Hlavní program odstartovalo hudební uskupení Žalman & spol. skladbou Ráno bylo stejný, která se poprvé objevila na desce kapely Nezmaří v roce 1987. O hudební výplň po dobu přestaveb pódia se postarala skupina Hluchý jako pařez svým country unplugged vystoupením.

Další lahůdkou byl koncert Neřež tria. To si připravilo překvapení ve formě zpěvačky Denisy Klementové, díky které ožila vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Samotné trio tvoří hudebníci Vít Sázavský, Robert Fischmann a Zdeněk Vřešťál. Posledně jmenovaný stojí za projektem Zpívaná, který do Nových Dvorů přináší celou řadu zajímavých koncertů a to včetně tohoto festivalu.

Program doplnilo vystoupení jablonecké dámské akustické kapely Ladybirds, která vznikla ze skupiny Berušky. I ona má za sebou bohatou hudební historii.

Organizátoři připravili pro návštěvníky rozmanité občerstvení a možnost stanování.

Letošní Novodvorský minifest opět potvrdil, že folková hudba má stále své věrné fanoušky. Kromě tradičních melodií a textů, které mnohdy rozezpívalo publikum, se na festivalu objevily i modernější aranže a experimenty.