/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je to již dávno, kdy v Kutné Hoře a okolí vládly tvrdé muzice kapely Motor, Free Time nebo Curare. A právě část muzikantů se vrátila na hudební pódia, aby rozjela projekt Old Motors Time a nechala zavzpomínat pamětníkům na autorskou tvorbu těchto kapel.

Koncert v sobotu 11. května odstartovala v hudebním klubu Česká 1 v Kutné Hoře kapela Sklepní Psi ze Sázavy. I přes absenci jedné ze zpěvaček dokázala skupina, že její rockabilly styl stále oslovuje mnoho posluchačů. Zazněla i píseň Rock Around The Clock označována za první rock and rollovou skladbu, kterou u nás proslavil Ivo Pešák.

Nástupem Old Motors Time se změnil hudební styl. Klubem zazněl hard rock postavený na dominantních kytarových riffech kytaristů Petra Vály (Free Time, S.D.A.) a Jaroslava Drtiny (Motor, Monty Jack, Ramonnes Revival). Jako namazaný stroj šlapala rytmika, o kterou se postaral bubeník Marcel Melša (Currare, Klaxon atd.) spolu s baskytaristou Josefem Mandíkem (Motor, Curare ,Free Time). Mikrofonu se, stejně jako v původní skupině Motor, ujmul Jan Abrahám.

Zkušení muzikanti ukázali, že lze hrát výbornou muziku bez technických zbytečností. Prostě takovou, na jakou byly „máničky“, které zaplnily klub, za svého mládí zvyklé. Také za to kapelu po každé skladbě odměňovali bouřlivým aplausem.

Hudební večer uzavřela kutnohorská kapela Zlomor v čele s ikonickým Hurvajzem, která hudebně ještě více přitvrdila.

Akce se konala pod taktovkou agentury PB Production.