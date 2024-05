Tam musela parní lokomotiva kvůli závadě na ložisku předčasně ukončit svou cestu. Pokusy o opravu bohužel selhaly. Organizátoři ale zareagovali operativně a do čela vlaku nasadili motorovou lokomotivu "Zamračená" ("Mračoun") společnosti Posázavský Pacifik, která výlet expresu dotáhla do cíle a posléze zpět do Ledečka, kde předala vlak k návratu do Nymburka jiné motorové lokomotivě.

Kvůli značnému zpoždění si cestující nemohli prohlédnout krásy Zruče nad Sázavou, jak bylo v plánu. Namísto procházky městem si mohli poslechnout hudební vystoupení Staropražského tria přímo na peróně.

I přes neočekávané komplikace si tak cestující výlet užili a zažili jedinečnou atmosféru historického vlaku i nečekaný hudební zážitek. Výletní akci organizoval Pivovar Nymburk.