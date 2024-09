Recepční (M/Ž) Hotel Mědínek Old Town Kutná Hora *** hledá zkušeného a svědomitého pracovníka/pracovnici na pozici recepční. Náplň práce: Check in a check out host Příprava a kontrola rezervací Zodpovědnost za hotovostní a bezhotovostní operace Komunikace s klienty, conclerge služby Zaměstnanecké výhody: Personální stravování V případě zájmu pište na níže uvedený email nebo volejte Po-Pá od 9:00 do 17:00h. 20 000 Kč

Detail nabízené práce