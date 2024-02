Hlavní festivalová sezona na Kutnohorsku vypukne týden před letními prázdninami. Na některé akce lze už nyní kupovat v předprodeji vstupenky za výhodnější ceny. Chudé na muziku nebude v Kutné Hoře ale ani jaro. Z těch komornějších připomeňme například koncerty v České 1, které nabídnou 12. dubna Progres 2, pak 26. dubna Torrax a hned 27. dubna XIII. století.

Podívejte se: Na megakoncert Rybiček 48 dorazily do Kutné Hory tisíce fanoušků

Nebo hudební večírky v Blues Café, kde budou 18. května Martin Kratochvil s Tonym Ackermanem a 30. května tam dorazí Ivan Hlas Trio. Atraktivní koncerty budou i 22. května v Lorci, kde bude slavit padesát let na scéně Vlasta Redl, nebo v parku pod Vlašským dvorem 24. a 25. května, kam se s dvěma Megakoncerty doma po roce vrátí domácí Rybičky 48.

Z loňského Megakoncertu doma Rybiček 48 v parku pod Vlašským dvorem:

Sezonu na Kutnohorsku zahájí Rockové vítaní léta v areálu Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře - Lorci. Jak Deníku potvrdil Pavel Bečán z pořádající PB Production, festival se uskuteční v sobotu 22. června - se zahájením dvě hodiny po poledni. V lorci zahrají Merlin s Danem Horynou, Torrax, Loretta a další tři kapely.

Loňské Rockové vítání léta v Měšťanském pivovaru:

Návštěvníci mohou počítat s tím, že jednodenní festival nečekají žádné převratné změny. Jenom vstupné bude letos vyšší. „Náklady stouply, a tak jsme museli zdražit, ale pouze o padesátikorunu,“ vysvětlil Bečán s tím, že léto se letos bude vítat za pětistovku, v předprodeji je ale vstupenka levnější, za 450 korun.

Kutnohorský festival Creepy Teepee, který představuje hvězdy alternativní a experimentální scény, už má také stanoven termín. Podle Štěpána Bolfa z pořádající skupiny AM180 mu bude patřit druhý prázdninový víkend od 12. do 14. července. Stejně jako loni se má konat v zahradě místního církevního gymnázia.

Creepy Teepee 2023:

Program zatím odtajněn nebyl. „Jména budeme postupně zveřejňovat na webu a na instagramu Creepy Teepee,“ uvedl Bolf o festivalu spojujícím muziku s vizuálním uměním.

Festival country, bluegrassové, trampské a folkové muziky Kutnohorská kocábka patří k létu v Kutné Hoře už od osmdesátých let minulého století. Letošní, už jednačtyřicátý ročník má hostit park pod Vlašským dvorem v sobotu 10. srpna.

Kutnohorská kocábka vloni oslavila čtyřicátiny:

Znám už je i termín Zručského bigbítového (Z)dunění – sobota 17. srpna. Na festival, který ve Zručském dvoře začne hodinu po poledni a skončí s půlnocí, stojí aktuálně vstupenka v předprodeji 690 korun, do konce ledna se přitom dala koupit ještě o stovku levněji.

Zručský Bigbítový (Z)dunění 2023:

Představit se tam mají kapely Pražský výběr, Kamil Střihavka s Leaders, Aleš Brichta a Project, Kurtizány z 25. avenue, Laura a její tygři a další.

Loni se hned v první den letních prázdnin odehrál v Čáslavi, v tamní Gumárně, Rockový festival Čáslav - s dobrovolným vstupným. Letos zatím termín akce, kde hrávají kapely místní a z blízkého okolí, není znám. Dokonce ani není jisté, zda se festival v nadcházející sezoně uskuteční. Záleží to na penězích. „Podal jsem žádost o dotaci od města, od výsledku se budou odvíjet další plány,“ řekl Deníku pořadatel Bohumil Bartuněk.

TIPY DENÍKU: KAM ZA MUZIKOU U SOUSEDŮ

25. května, Karlovo náměstí a MSD Kolín - Southern Rock & Blues Kolín (festival jižanského rocku a blues)

7. června, přírodní amfiteátr Konopiště – Nazareth + Žlutý pes + Michal Šindelář

6. - 9. června, letiště Boží dar, Milovice – Votvírák (Kryštof, Neckář, Kolář, Děkan, Pekař, Arakain, Argema a další)

Festival Votvírák 2023 v sobotu 17. června.Zdroj: Deník/Michal Bílek

29. června, parket Na Sladovce, Benešov – Krausberry

29. června, Kmochův ostrov, Kolín – Coolin festival

První ročník Coolin festivalu bavil tisíce diváků.Zdroj: se souhlasem Jana Vopálky

6. července, Kmochův ostrov, Kolín – Jelen (deset let na scéně) + Poetika + Bikini

1. - 3. srpna, letiště Boží dar, Milovice - Let It Roll (největší drum and bass fest na světě)

31. srpna, parket Na Sladovce, Benešov – Vitacit, Abraxas, Premier, Futurum, Hlahol