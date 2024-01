Na startovní čáru hlavního běhu se postavila skoro sedmdesátka závodnic a závodníku rozdělených podle věku na kategorie do a nad 35 let věku. Zdolat museli trať o délce zhruba 5,2 kilometrů. Připraven byl i závod pro děti. Ty nejmenší, do 6 let, se po celou dobu závodu nevzdálily z dohledu rodičů. Starší pak musely absolvovat závod o něco delší.