/FOTO, VIDEO/ Makačíno je zkratka pro festival zámeckého divadla - malé kačinské divadlo, který se koná na zámku Kačina od čtvrtka 13. června a do neděle 16. června 2024. Jde o divadelní maraton různých dramatických a hudebních žánrů navazujících na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků. Letos se koná sedmý ročník.

Období zámeckých barokních divadel také připomene vystavené „Zázračné divadlo barokního světa“. To vzniklo v roce 1993 pro instalaci opery Orfeo ed Euridice od klasicistního autora Christopha Willibalda Glucka. Jedná se o přesnou nápodobu barokního marionetového divadla vytvářející dokonalou opticko-akustickou divadelní iluzi barokní formy.

Opera měla premiéru 30. října 1993 v Zrcadlové síni Klementina a s mezinárodním ohlasem se hrála do roku 2005. Funkční zařízení včetně kompletního fundusu loutek, dekorací i kostýmů získalo v roce 2020 Divadelní oddělení Národního muzea a od roku 2021 je vystaveno na zámku Kačina. Návštěvníci s platnou vstupenkou na jakékoliv představení či přednášku si divadla mohou během víkendu zdarma prohlédnout v prvním patře zámku.

| Video: Youtube

V rámci divadelního festivalu Makačíno budou vystaveny restaurované kostýmy z původního chotkovského zámeckého divadla, které má ve správě Divadelní oddělení Národního muzea a také původní chotkovské zámecké loutkové divadlo. To se téměř po padesáti letech alespoň dočasně vrátilo zpět na Kačinu. Pochází z původního inventáře zámku a zapůjčilo ho taktéž Národní muzeum.

Pro návštěvníky bude ve vybraných hodinách otevřen zámecký skleník.

Program Makačína 2024 ● Čtvrtek 13. června:

· 19:00 Vertical Voices (koncert v zámeckém divadle) ● Pátek 14. června:

· 19:00 Princezna Octavie (divadelní představení) ● Sobota 15. června:

· 10:00 Zlatá husa (pohádka)

· 15:00 O kouzelné holi (pohádka) ● Neděle 16. června:

· 15:00 Tři veteráni (pohádka) Na venkovní představení je možné si přinést vlastní piknikovou deku. Při nepřízni počasí budou představení a komentované procházky/přednášky přesunuty do vnitřních prostor.

Vertical Voices

V bohatém programu zájezdové hudební skupiny „Vertical Voices“ (USA) bude zastoupena tvorba světových autorů, jmenovitě Georga Friedricha Händela (1685 –1759), Antonína Dvořáka (1841 – 1904) a Giuseppa Verdiho (1813 – 1901). Posluchači se mohou těšit také na typický americký repertoár broadwayských melodií a gospel music.

Vertical Voices jsou zájezdovou hudební skupinou představující výběr vokalistů a instrumentalistů z větších stálých hudebních těles ve Spojených státech amerických. Základ letošní červnové skupiny tvoří tři zdroje: dva ze státu Florida a jeden ze státu Missouri.

Vedoucí postavení zastává ve skupině „Vertical Voices“ pěvec, dirigent, profesor hudby a protestantský pastor Michal Šust, jenž v roce 1986 emigroval z Československa do USA. Klíčová funkce v aktivitách kolem organizování různých hudebních těles připadá neziskovému křesťanskému spolku Vertical Fellowship, který v roce 2020 založil pastor Šust. S využitím předchozích praktických zkušeností se spolek zaměřuje na realizaci uměleckých zájezdů vynikajících, většinou studentských hudebních souborů z USA do střední Evropy a naopak.

Princezna Octavie (Divadelní spolek Crha)

Nově vzniklý Ochotnický spolek Crha Cerhenice se široké veřejnosti poprvé představí v autorské veselohře Princezna Octavie. Autorkou scénáře a režisérkou představení je Kutnohorským velmi dobře známá operní pěvkyně Jana Veberová. Veselohra má formu pohádky, kde se zasmějí jak malí, tak velcí diváci. A v závěru je čeká i malé životní poučení.

Zlatá husa (Buchty a loutky)

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně.

Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. Ale dál… Dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec. Pohádka pro děti od čtyř let. Cena festivalu Mateřinka Liberec 2011 – scénář inscenace Zvláštní cena poroty v kategorii 5 - 7 let.

| Video: Youtube

Buchty a loutky je nezávislé alternativní loutkové divadlo hrající pro děti i dospělé. Bylo založeno v roce 1991 v chebské ubytovně čerstvými absolventy loutkářské katedry DAMU. Od té doby mají za sebou 60 divadelních premiér pro dospělé i děti, loutkové a animované filmy a klipy, mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, hudby, výtvarného umění, filmu a jejich prolínání.

Buchty a loutky jednoznačně patří k divadelní špičce nejen v Čechách, ale i za hranicemi. Důkazem je účast a ocenění na mezinárodních festivalech.

O kouzelné holi (Divadlo Volfi)

Divadlo Volfi založila na jaře roku 2012 Lenka Volfová (DAMU Praha, Divadelní poutě na Střeleckém ostrově, Divadlo na voru, 15 sezon v angažmá Divadla Minor). V současné době žije a tvoří autorské divadlo na Vysočině a v Praze. S divadlem dlouhodobě spolupracují hudebník Slávek Brabec a výtvarnice Barbora Hudečková-Herchlová.

Tři veteráni (Divadlo Indigo Company)

Fimfárum. Úžasná knížka pohádek Jana Wericha. Patrně nejznámější je příběh tří vysloužilých vojáků. Pomocí tří kouzelných darů, které dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně to pravé lidské štěstí. Pohádka nejen pro děti je o odvaze, lidské hlouposti a skutečném štěstí, které bývá na dosah.

Osoby a obsazení: Pankrác: Radim Madeja, Servác: Vuk G. Čelebić/Viktor Zavadil, Bimbác: Michael Vykus/Martin Hejný, Král Pikola/skřítek Cigáro: Miroslav Dvořák, Pikolík/skřítek Harmoníček: Jana Trojanová, Bosana/skřítek Němý: Lilian Fischerová.

Divadelní společnost Indigo Company je stálým hostem Divadla pod Palmovkou a svoje působení rozvíjí i na další scéně – Komorní Fidlovačce. Indigo Company je nezávislá divadelní a umělecká společnost, která zahájila činnost v roce 2013. Zakladatelky společnosti jsou herečky Jana Trojanová a Lilian S. Fischerová. Indigo Company se zabývá produkcí vlastních divadelních projektů a jejich uváděním po celé České republice.

Zámecké divadlo na Kačině Na Kačině se hrálo už od 20. let 19. století – ještě před dokončením nového divadla se divadelní produkce odehrávaly v provizorně upraveném hlavním zámeckém sále. S provozem z doby před otevřením dnešního divadla také souvisí soubor především dětských divadelních kostýmů, chovaný dnes v divadelním oddělení Národního muzea stejně jako mechanické divadélko („panorama“) které se zachovalo v inventáři kačinského zámku a je vystaveno v expozici loutkářského muzea v Českém Krumlově. Kačinské divadlo se dochovalo včetně technického vybavení jeviště, které bylo uzpůsobeno k výměně tradičních součástí ploché malované dekorace – bočních kulis, sufit a prospektů. I přes ztráty některých částí je možné vyčíst způsob, jakým fungovalo a bylo obsluhováno. V kačinském divadle se objevuje významná inovace, kterou byl od začátku 19. století vybavován stále větší počet divadel: vysoké provaziště, do kterého mohly být dekorace vytahovány bez složitého skládání nebo navíjení. Provazy, na kterých se prospekty, sufity a samozřejmě opona vytahovaly nad jeviště, byly vedeny přes řady kladek na spodní straně roštového stropu k lávce na pravé straně jeviště. Kromě opony bylo takto možné spouštět na jeviště dalších 27 dekoračních součástí. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851 (hrálo se tam ovšem už o tři roky dříve). Intenzivní provoz divadla trval téměř dvacet let, během kterých se hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka (1832 – 1894), pravnuka stavebníka zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění. Podle dobových zpráv se další členové rodiny v divadle uplatnili nejen jako herci, ale také jako muzikanti a výtvarníci dekorací.