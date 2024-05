Luboš Hájek dnes 07:08

/FOTO, VIDEO/ Objevovat strašidla v zámeckém parku za svitu měsíce, užít si divadelní představení, prohlídnout interiéry zámku s místním duchem nebo se zaposlouchat do večerních koncertů. To všechno mohou zažít návštěvníci Noční Kačiny v pátek 31. května. Národní zemědělské muzeum Kačina připravilo bohatý večerní program od 18 do 23 hodin.