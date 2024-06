V rámci víkendového kurzu Tradiční kosení luk se návštěvníci naučí, jak pečovat o louky tradičním způsobem se zkušenostmi našich dědů. Úkolu zasvětit návštěvníky do umění práce s kosou se ujme zkušený sekáč Jan Petržela, a sice v sobotu od 10 do 15 hodin a v neděli od 10 do 12 hodin.

| Video: Youtube

„Ty největší nadšence zveme na nedělní ranní školu ručního sečení kačinských luk, kde si mohou vlastnoručně vyzkoušet práci s kosou,“ láká na program ředitel NZM Kačina Pavel Douša. Nedělní ranní kosení začne už od 6. hodiny ranní. Kurzy kosení jsou pro zájemce přístupné zdarma s předchozí rezervací.

„V sobotu se vydáme na procházku kačinským zámeckým parkem s jeho zajímavou historií, prozkoumáme bohatě rozkvetlé louky s planě rostoucími květy a ukážeme si, jak nám kombinace rostlin mohou vyprávět o minulosti krajiny. Pokud nás překvapí déšť, ukážeme si čerstvé rostliny společně s přednáškou Martina Kačmara,“ uvedl Pavel Douša.

Zajímavosti ze světa rostlin

V sobotu i neděli čekají na děti „Kačinec a pleška“ čili zajímavosti ze světa rostlin. „Podíváme se, jak květiny znají barvy, jak počítají do tří nebo do pěti, a zjistíme, jak se jmenují a jaké mají využití,“ řekla o připraveném programu kurátorka Šárka Kopecká.

close info Zdroj: Národní zemědělské muzeum Kačina zoom_in Pozvánka na Víkend otevřených zahrad na Kačině.

Děti mohou podniknout průzkumnou výpravu do různých schovávaček v křoví kolem zámku. Příběhy z říše rostlin dětem povypráví botanik Martin Kačmar. V případě deště bude připravena poznávací hra pod zámeckou střechou.

V neděli od 11 hodin čeká zájemce o krásu orchidejí přednáška s promítáním. Na cestu za orchidejemi až do Laosu se letos vydal zámecký zahradník Roman Kváč, který o své expedici bude návštěvníkům vyprávět v zámecké kapli. Přednášku doprovodí promítání fotografií z cesty.

Kde se skrývá kačinská jeskyně? A proč v parku zůstává uschlý strom? Příběh o trkači kdysi skrytém v útrobách jeskyně, významu mrtvých stromů pro obyvatele parku, jedinečném skrytém příkopu ha-ha i dalších zajímavostech kačinského parku povypráví návštěvníkům kurátorka muzea Šárka Kopecká.

Přednáška v Nových Dvorech

Již v pátek 7. června od 18 hodin se v zasedacím sále radnice v Nových Dvorech uskuteční přednáška „Hodnoty krajiny Novodvorska a areálu Kačina v kontextu dějin zahradního a krajinářského umění“ Zdeňka Nováka, generálního ředitele Národního zemědělského muzea.

close info Zdroj: Národní zemědělské muzeum Kačina zoom_in Pozvánka na přednášku v Nových Dvorech v rámci Víkendu otevřených zahrad na Kačině.

„Zatímco mí vzácní kolegové, zejména Pavel Novák, se věnují dějinám krajiny Novodvorska a areálu Kačina, popřípadě jiným Chotkovským zahradním a krajinným úpravám, do hloubky, tedy po vertikále, a znají neuvěřitelné podrobnosti, já se pokusím o pohled spíše horizontálně zaměřený, kontextuální. Přiblížím, jak se zahradní slohy v předmětném území propisovaly, jak byly uchopeny a tvůrčím způsobem v místě přepracovány. Snad to pomůže k poznání skutečně výjimečné hodnoty této části krajinné památkové zóny Žehušicko a národní kulturní památky Zámek Kačina,“ uvedl o své přednášce Zdeněk Novák.