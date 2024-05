Hlavní hvězdou dvouhodinového večerního programu bude sám hrabě Arnošt Chotek, kterému propůjčí hlas charismatický herec Michael Vykus. V dobovém kostýmu přednese vybrané úryvky z deníkových zápisů. Všední život Chotků a jejich běžné denní starosti v okolí zámku Kačina a Nových Dvorů představí prostřednictvím starých fotografií archivářka Státního oblastního archivu Praha Helena Hloušková.

Zájemci budou mít výjimečnou příležitost si nádherný knihovní pavilon prohlédnout ve večerních hodinách téměř za svitu hvězd a navštívit také byt knihovníka, prozkoumat některé ze vzácných historických map nebo vybrané knihy s cestovatelskou tematikou. Program večera doplní hudební intermezza flétnového souboru Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi.

Chotkovská zámecká knihovna je jedním z nejcennějších a nejoblíbenějších objektů na kačinském zámku. Svou architektonickou hodnotou i obsahem knižního fondu se řadí mezi významné kulturní památky v Česku. Návštěvníci zámku mohou využít také standardní prohlídky knihovny, večerní zážitkové prohlídky se konají nepravidelně.

Ukázka z deníku dne 20. října 1864:

„Dnes byl den slavnostní. Hrála hudba a moždíře neustále hřímaly, u fary se sedalo do kočáru a jelo zvolna do Kačína, provázeny jsa as 100 lidu nesoucích fakule, před zámkem Kačínským provolávali „Slávu“, v ten čas jsme otec, Emerich, Franzi Fünfkirchen a já jeli dolů do bálu. Nejdřív se hrál valčík, já začal tančiti s Fani slečnou Machalický, tančiv 2 kráte okolo, počali ostatní hosté, jichž tu bylo mnoho. První Quadrillu jsem tančil s ředitelkyní Langhans, druhou s paní Machalickou, správcovou z Třebešic, třetí se sestrou ředitelkyně z Kutné Hory…“