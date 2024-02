Zbývá necelý měsíc do 23. března, hlavního termínu jarního dobrovolnického úklidu Ukliďme svět, a zároveň několik dní do uzavření žádostí o bezplatné zaslání úklidových pomůcek. O ty si organizátoři lokálních úklidů mohou požádat do 4. března na stránkách www.uklidmesvet.cz rovnou při registraci svého úklidu: Přidejte svůj úklid - Ukliďme svět. Zadáním svého úklidu do formuláře na web mohou organizátoři navíc získat pro svůj úklid potřebné dobrovolníky, kteří si mohou najít vhodnou akci podle lokality a termínu a mohou se v případě potřeby domluvit i přímo s organizátorem.