/VIDEO, FOTOGALERIE/ V rámci letní tour po středočeských koupalištích nemohl Deník vynechat ani to ve Vrdech u Čáslavi. Patří mezi mimořádně oblíbené a návštěvy se tu v tropických dnech pohybují okolo šesti set lidí. Místo jsme navštívili ve středu 14. srpna a povídali si s vedoucím plavčíkem Radkem Jeřábkem.

„Letošní sezona je výborná a lidé chodí ve velkých počtech. Otevírali jsme již v sobotu 1. června a sezonu ukončíme v neděli 8. září,“ řekl na úvod Radek Jeřábek.

Pravidelným problémem letních koupališť bývají bouřky. Nevyhnuly se ani Vrdům: „Pár bouřek letos bylo, konkrétně tři. V tu chvíli musí všichni z vody ven, nařizuje to i zákon. Plavčíci mají pro tento účel výcvik a vědí, co mají dělat. Samozřejmě sledujeme i meteorologickou situaci na radarech, je to rutinní postup,“ pokračoval Jeřábek.

Co se týká bezpečnostních pravidel, obvyklý zákaz skákání z boku bazénu platný na většině koupališť ve Vrdech nemají. Nemohla chybět ani obvyklá otázka Deníku na povolený koupací oděv.

„Jsme veřejné koupaliště, kde se platí vstupné. Z důvodů, řekněme dobrých mravů, u nás ženy musí mít horní díl plavek nejen v bazénu, ale i při opalování. To platí pro dospělé. Spodní díl plavek musí však mít u nás i všechny děti. V tomto případě je to především kvůli sociálním sítím,“ uvedl Radek Jeřábek.

„Lidé si pohodové rodinné chvíle u nás užívají, samozřejmě sebe i své děti fotí a často se o tyto zážitky chtějí podělit i s dalšími. Loni jsme řešili případ, kdy jedna maminka, aniž by o tom věděla, zveřejnila na Facebooku fotku nejen svého dítěte, ale i dalšího, které bylo na pozadí snímku nahé. To se samozřejmě nelíbili jeho matce," vysvětlil Radek Jeřábek.

Velkou toleranci naopak projevují vůči méně tradičním koupacím úborům, které návštěvníci mají ať už z náboženských, nebo zdravotních důvodů. „Měli jsme zde dámu z muslimské země, která byla vzhledem ke své víře oblečena více, než je u nás zvykem, a koupání jsme jí bez problémů umožnili. Totéž platí při různých zdravotních neoprenech na křečové žíly nebo tričkách při spáleninách od slunce," uzavřel Radek Jeřábek.