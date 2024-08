Luboš Hájek dnes 06:30

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Parádní šlapací autíčka přilákala v sobotu 27. července do zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou mnoho nadšených závodníků ve věku od 3 do 7 let s doprovodem. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek a rodiče - hlavně tatínkové - s nostalgií zavzpomínali na roky svého mládí.