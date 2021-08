„Nevznikají žádné holiny a paseky a lesní porost má dvě až tři etáže. Nedochází k žádnému plošnému kácení a výsadbě monokultur, zalesňování probíhá přirozenou obnovou,“ uvádí se na webu Adapterra Awards.

Vedra, bouřky, přívalové deště, záplavy či tornádo budou podle vědců sužovat zemi čím dál častěji. Soutěž Adapterra Awards hledá cesty, jak se na podobný charakter počasí připravit. „Bouřlivý červen a horký červenec ukazuje, jak je důležité být připraven na výkyvy počasí. Těchto událostí bude přibývat, musíme se s tím vyrovnat. Ta města, která budou připravena, budou méně trpět škodami,“ přiblížil Martin Ander z Nadace Partnerství, která akci pořádá.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov a projekt na území Prahy. Ve finále se utká 18 projektů, z toho jsou čtyři v Praze, jedná se o Krajinný park Lítožnice, Šetrné zemědělství v Praze 12, Mosaic House Design Hotel a Pavilon tropického zemědělství na ČZU.

Projekt Šetrného zemědělství v Praze 12 se do finále probojoval díky kombinaci několika způsobů péče o zemědělskou krajinu. Část svých pozemků totiž městská část propachtovala ekologickým zemědělcům a o některé se stará sama s občany na komunitních akcích. „Na pozemku, kde se dříve sela řepka, jsme společně vysadili permakulturní sad s 60 ovocnými stromy a 67 keři. Občanům je plocha volně přístupná a mohou si zde pěstovat zeleninu a bylinky,“ přiblížila místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (za Piráty s podporou Zelených).

Mosaic House Design Hotel

Zcela jiným typem ekologického projektu je Mosaic House Design Hotel v centru Prahy. Budova ve staré zástavbě využívá ke svému provozu nejrůznější moderní technologie, jako je například princip tzv. šedé vody, při kterém se odpadní voda z koupelen a záchodů používá k ohřevu vody v topení, vyhřát ji dokáže ze 7 °C na 21 °C a do kanalizace odteče až po předání tepla ve výměníku. „Naše technologie fungují na pasivním standardu. Žaluzie se automaticky stahují při přímém slunci. Hotelové střechy a terasy jsou osázeny zelení, která funguje jako přirozená klimatizace,“ přiblížila ředitelka hotelu Hana Stoličková.

O vítězeném projektu rozhodne odborná porota i lidé ve veřejném hlasování prostřednictvím webu. Hlasovat je možné až do 15. října. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 4. listopadu. Soutěž se v průběhu let stává stále populárnější, zatímco do prvního ročníku se přihlásilo 50 projektů, nyní jich soutěží dvakrát tolik.

„Projekty jsou zcela v duchu našeho klimatického závazku, konkrétně jeho části o adaptačních opatřeních na změnu klimatu. Přispívají k tomu, aby Praha a celá naše země zůstaly i v budoucnu příjemné a udržitelné místo pro život,“ dodává náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).