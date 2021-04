Aktivitou v elektronickém sčítání lidu jsou Středočeši vzorem pro zbytek země

Do on-line sčítání lidu, domů a bytů se Středočeši vrhli jako diví. Plyne to z informací, které v neděli 4. dubna zveřejnila mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová. Právě Středočeši podle jejích slov patří v celorepublikovém srovnání k nejpilnějším. Potvrzuje to i prozatímní vyhodnocení měst podle počtu odeslaných formulářů v přepočtu na sto bytů.

Sčítání lidu, domů a bytů. Ilustrační foto. | Foto: sčítání.cz

Pomyslný republikový žebříček vedou Neratovice s hodnotou vyčíslenou na 43,2; v „top 20 přitom figuruje hned sedm středočeských měst, tedy více než třetina – vedle Neratovic ještě Kolín, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Milovice, Čelákovice – a nechybí ani Praha s přepočtem 39,2. Voldánová nicméně upozorňuje, že uváděná čísla představují jen jakési měřítko aktivity; nelze je vnímat jako procento již sečtených bytů. Za jeden byt je totiž možné odeslat více než jeden formulář. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček připomněl, že dvě z medailových pozic, konkrétně zlato a bronz, patří při porovnání větších měst právě středním Čechám. „Při porovnání obcí s počtem obyvatel nad 10 tisíc jsou doposud nejaktivnější občané Neratovic, Mostu a Kolína,“ poznamenal. Sčítání lidu má další problém: Lidé se staršími občankami se do něj nepřihlásí Přečíst článek › Ocenil současně, že zájem o on-line sčítání neslábne ani o velikonočních svátcích. „Za pátek a sobotu se zvýšil počet přijatých formulářů téměř o 350 tisíc. První dva volné dny velikonočních svátků tak využilo pro sečtení 700 tisíc osob,“ připomněl Rojíček nejaktuálnější čísla. Jen během soboty obdržel Český statistický úřad necelých 200 tisíc sčítacích formulářů, připomněla Voldánová. „Od začátku sčítání je to souhrnně 1,7 milionu, což představuje 3,4 milionu sečtených osob,“ nabídla aktuální součet. Lidé mají čas do 11. května Sečíst se lze přes internet na www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání21 do 11. května. Souběžně bude od 17. dubna možné vyplnit listinný sčítací formulář, který lze společně s odpovědní obálkou získat od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání (zpravidla na poště). Kdo vyplnil on-line formulář, má hotovo – a dál už se věcí nemusí zabývat. Možnost využít sčítání přes internet platí i pro ty, kteří si vyzvednou papírový formulář. I odevzdání formuláře v „klasické“ podobě na papíře je snadné: stačí vyplněný dokument v odpovědní obálce vhodit do kterékoli poštovní schránky. Elektronické Sčítání lidu se prodlouží o měsíc. Za výpadek mohl dodavatel Přečíst článek › Statistici připomínají, že prostřednictvím sčítání, v němž je účast povinná, lze získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají – a mohou přispět k rozhodování o tom, co je v jednotlivých regionech třeba zlepšit. Získaná data o demografickém složení obyvatel a struktuře domácností slouží i pro plánování rozvoje jednotlivých obcí a měst. „Top 20“ měst s počtem obyvatel nad 10 tisíc

- Neratovice: 43,2 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Most: 42,6 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Kolín: 41,8 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Kladno: 40,7 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Ústí nad Labem: 40,5 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Ostrov: 40,3 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Kralupy nad Vltavou: 40,2 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Chodov: 39,8 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: 39,7 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Sokolov: 39,7 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Česká Lípa: 39,5 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Klášterec nad Ohří: 39,4 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Milovice: 39,3 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Praha: 39,2 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Pardubice: 39,1 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Čelákovice: 38,9 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Brno: 38,8 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Cheb: 38,7 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Žďár nad Sázavou: 38,7 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

- Chomutov: 38,5 odeslaného formuláře v přepočtu na 100 bytů

Zdroj: Český statistický úřad; údaje k 4. 4. 2021

