Střední Čechy - Nejen na blížící se víkend, ale už od čtvrtka 31. ledna přinášejí podněty tradiční tipy Středočeské centrály cestovního ruchu pro trávení volného času. A hned z kraje je to nabídka pestrá natolik, že všechny doporučované akce člověk nemůže objet, i kdyby se rozkrájel.

Turistické informační centrum Středočeského kraje. | Foto: www.centralbohemia.cz

Od čtvrteční 16. hodiny doporučuje Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály návštěvu Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a tamějšího Arnoldinovského domu Oblastního muzea Praha-východ. Vernisáží tam začíná výstava historických loutek a loutkových divadel ze sbírky manželů Jiráskových nazvaná Pidluke! Padluke!, která potrvá až do 5. května.

Ve stejný den pak následují dvě akce, jež už jsou pouze jednorázové. O dvě hodiny později, tedy od podvečerní 18. hodiny, pozve Masarykův kulturní dům v Mělníku posluchače na cestopisnou přednášku Dana Přibáně nazvanou Trabantem napříč kontinenty – Velká cesta domů.

Známý cestovatel se svěří se svými zážitky i s pocity týkajícími se toho, jak nebláznit během adrenalinové cesty kolem světa za volantem letitého vozítka (o němž by se leckdo nerozpakoval tvrdit, že zvládne dojet tak akorát někam za humna) – a také jak se nezbláznit z toho všeho, co se semele. Z momentů, kdy je třeba sáhnout si na dno a vyřešit problémy téměř neřešitelné.

Organizátoři slibují divoké vyprávění o jízdě z Indie před Banskou Bystrici do Prahy, která přinesla hodně napětí – a současně byla jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte: prostě se vám to musí přihodit.

Vyprávět prostřednictvím mezinárodně srozumitelné hudby se pak bude rovněž ve čtvrtek, ale až večer, na zámku Štiřín. Od 19.30 tam vystoupí Mike Ross Band pojmenovaný po britském kytaristovi, skladateli a zpěvákovi, který posluchačům nabízí pozoruhodný výlet do „historie dějin blues“. Hudební zážitek doplní Tomáš Liška s baskytarou a Roman Vícha za bicími.

Zámek Veltrusy patří k památkám, kde start letošní sezony naplánovali na páteční den pololetních prázdnin. Zde na 1. února chystají rodinné prohlídky upravené tak, aby děti zaujaly svou hravostí. V sobotu se zase mohou stát lákadlem zabíjačkové hody v areálu hospodářského dvora. Na tu skutečně plnou sezonu si však ještě bude třeba počkat: zámecký okruh nazvaný Aristokracie: začátek konce i výstava měr, vah a závaží budou do konce dubna k zhlédnutí jen o víkendech.

S novou sezonou je současně na startu veltruský vzdělávací program nazvaný Na zámku před sto lety, určený starším předškolákům a mladším školákům. Až do konce listopadu sice děti od pěti do 11 let nepotkají pohádkové prince a princezny, ale poznají, jak skutečně žili poslední šlechtici, jak hospodařili, jak cestovali i jak si užívali chvíle volna a zábavy: hrabě na lovu a hraběnka péčí o květiny.

Od pátku 1. února až do neděle pak platí pozvánka na speciální akci k pololetním prázdninám také do Zooparku Zájezd. Nerozhoduje přitom, zda se jedná o děti hodné, či zlobivé, nebo zda jde o jedničkáře, případně jejich školní výsledky ukazují menší míru úspěchu. Po celé tři dny je ke každé vstupence pro dospělého návštěvníka připravena vstupenka pro dítě zdarma.

„Návštěvu si navíc mohou zpestřit komentovaným krmením chameleonů, které proběhne každý den ve 13 hodin v prostorách terárií,“ doporučila Vurbsová příhodnou dobu návštěvy.