„Není to dlouho, co jsme počítali pacienty, kterým podrazilo nohy velikonoční veselení. I noc pálení čarodějnic se každý rok pro záchranáře nese ve znamení zvýšeného počtu výjezdů, a to především k intoxikovaným osobám nebo těm, kteří na vlastní kůži zakusili sílu filipojakubského ohně,“ konstatovala. S Velikonocemi nebo třeba se silvestrovsko-novoročními oslavami mají čarodějnice společný charakter častých úrazů, k nimž došlo vlivem alkoholu: zvláště poranění hlavy při pádech.

Ze 137 zásahů, k nimž středočeští záchranáři vyjížděli během noční směny, byl podle odhadu zdravotníků na operačním středisku obsluhujících tísňovou linku a vysílajících do terénu jednotlivé posádky, alkohol spoluviníkem zhruba ve dvou pětinách případů. Tedy ze čtyřiceti procent! „A že u ohňů nepily jen osoby zletilé, je nasnadě,“ konstatovala Effenbergerová. Připomněla, že výjimkou nebyly ani slovní útoky na záchranáře. „Ti rozdováděnější se i přes svá zranění a nejistý zdravotní stav bránili spolupracovat – a záchranáři jen díky svým schopnostem a znalosti komunikace a práce s opilými byli schopni situaci uklidnit, aby nedošlo k nějakému hrubšímu napadení, než jsou obvyklá strkání a vyhrožování,“ konstatovala.

Z vážnějších případů připomněla muže z Mladoboleslavska, který se při popíjení nevyhnul nekoordinovanému pádu. Způsobil si při něm nejen odřeniny na ruce, ale i tržnou ránu v obličeji. Neobešlo se to bez převozu do nemocnice. Také záchranáři z Roztok po 20. hodině pomáhali muži, který pod vlivem alkoholu upadl obličejem na chodník – a poranil se i opačné straně hlavy. Krvácel totiž nejen z úst, ale i z tržné rány na temeni. Rovněž on putoval do nemocnice. A téměř vzápětí přišlo obdobné hlášení i z Příbramska. Tam potřeboval pomoc spojenou s převozem do nemocnice muž, který si při pádu způsobil tržnou ránu ve vlasech.

Z Rakovnicka převáželi záchranáři do kladenské nemocnice nezletilou dívku, která si stěžovala na dušnost poté, co se prý nadýchala kouře z ohně i umělého dýmu. „Slečna jevila známky požití alkoholu,“ konstatovala Effenbergerová. Do kladenské nemocnice převezli záchranáři i pacientku, která dvě hodiny před půlnocí utrpěla popáleniny druhého stupně na dlaních. Podle údajů z místa události zachraňovala děti z ohně, přes který se malí účastníci čarodějnického reje snažili skákat.

Rovněž na Kladensku, avšak tentokrát ve Slaném, putoval do nemocnice k vyšetřením muž, u něhož necelé dvě hodiny před půlnocí zasahovali kromě zdravotníků i policisté. Pacient jevící známky požití alkoholu se v restauraci dostal do konfliktu s agresivní skupinou, jež na něj zaútočila. S takovou razancí, že zdravotníci hovoří o poranění obličeje se ztrátou zubů.

Kolem půlnoci záchranáři pomáhali také lidem, kteří se doslova propili do bezvědomí. Byl mezi nimi i mladík, který podle svědků na jeden zátah, tedy „na ex“, vypil láhev tvrdého alkoholu. Kamarádi se mu snažili pomoci a dopravili ho domů – tam však spadl na hlavu a přivodil si silně krvácející ránu na hlavě o délce zhruba 10 centimetrů. Zdravotníci ho ošetřovali i za účasti lékařky – a následně přepravili do nemocnice v Příbrami. Téměř v bezvědomí se ocitla i školačka, již záchranáři transportovali do Prahy; do motolské nemocnice. „Pomočenou, nereagující, leč občasně zvracející,“ přiblížila Effenbergerová stav této pacientky.