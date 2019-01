Praha /ABeCeDa povolání a koníčků/ - Prázdninový rozhovor Deníku: „Modeling je hodně zrádný. Je třeba si uvědomit, že čas letí, a krása je bohužel pomíjivá," říká mladá modelka Andrea Karešová.

MLADÁ, ALE PŘESTO ROZUMNÁ Andrea Karešová žije jako ostatní studentky. V jejím běžném dni jsou vyváženě zastoupené studium, modeling, přátelé i volnočasové aktivity. | Foto: Jiří Hazuka

Jedenadvacetiletá Andrea Karešová je modelka, ale v první řadě také studentka. Svým přístupem a myšlením vyvrací hned několik předsudků najednou.

Nesnaží se být kopií světoznámých modelek, nepotrpí si na přísné diety, nedopřává si speciální péči ani nežije ve snu, že modelkou bude až do konce života.

Uvědomuje si, že krása je pomíjivá, a proto klade důraz na studium. Pouze to jí totiž může zaručit práci i za pár desítek let.

Jak jste se k modelingu dostala?

K modelingu jsem se dostala docela náhodou. Asi v šestnácti si mě všiml mámin známý, s tím, že bych se mu hodila do reklamy na kola. Nejspíše chtěl hlavně ušetřit, protože slíbenou odměnu jsem nikdy neviděla.

Jak už jsem jednou byla vidět, tak to šlo jedno s druhým. Nejdříve jsem se do modelingu moc nehrnula, ale když přišla slušná nabídka na přehlídku nebo focení, tak jsem souhlasila. Zkusila jsem i pár castingů a zatím byly všechny úspěšné.

Jak dlouho se modelingu věnujete?

Modelingu se věnuji přibližně pět let.

Zúčastnila jste se za tu dobu soutěží královny krásy?

Ano, zúčastnila jsem se zatím celkem třech soutěží krásy. Jedna z nich ještě stále probíhá.

Jakých největších úspěchů jste v modelingu dosáhla?

Zatím asi největší úspěch je, že jsem u nás i ve světě tváří lékaři uznávaného elektro antiperspirantu.

Můj poslední největší úspěch v modelingu byl uzavření smlouvy s nejlepší modelingovou agenturou v Čechách.

Jinak jsem například nafotila kalendář pro Škoda team, jako dívka Škoda teamu v minulém roce.

Andrea Karešová:

- K modelingu se dostala náhodou a v současné době se mu věnuje již pět let

- Za tu dobu se zúčastnila tří soutěží královny krásy

- V budoucnu by chtěla naplno věnovat službám veřejnosti především v kulturní sféře

- Je si vědoma toho, že krása je pomíjivá

Je v modelingu nutné dodržovat přísnou životosprávu? Držíte dietu?

To je hodně individuální. Znám holky, které jsou na salátech a chodí několikrát v týdnu běhat nebo posilovat, ale i holky, které si jedí, co chtějí. Světové modelky ale mají určitě přísnou životosprávu. Já diety nedržím. Občas bych to potřebovala, ale miluji jídlo, takže se snažím jíst alespoň v rámci možností zdravě. Nechodím ani do posilovny. Když cvičím, tak jen tím, že dělám, co mě baví: tancuji a jezdím na koních.

Jak o sebe pečujete?

Určitě ne více než kterákoliv jiná holka, ne-li méně. Žádnou nadstandardní péči si nedopřávám.

Co děláte ve svém volném čase, když zrovna nepózujete pro fotografa, nebo nemáte módní přehlídku?

Věnuji se hlavně koním, přátelům a taky tancování, které poslední dobou hodně zanedbávám.

Máte ve světovém modelingu nějaký vzor?

Nemůžu jmenovat přímo jeden konkrétní vzor, protože chci být sama sebou. Určitě ale existuje spousta modelek, které obdivuji a které se mi líbí.

Mohla byste jmenovat alespoň některé oblíbené modelky?

Ze zahraničních jsou to převážně modelky značky Victoria Secret, jako například Adriana Lima nebo Miranda Kerr.

Z českých modelek můžu jmenovat například Gabrielu Dvořákovou.

Jaký je Váš názor na anorexii a bulimii, kterými dost modelek trpí?

Můj názor na tyhle nemoci je samozřejmě negativní. Pár lidí s touto nemocí i znám. Většinou si to ale nechtějí připustit, nebo se tak alespoň tváří. Nemohu tyto nemoci soudit, protože sama jsem žádnou z nich nikdy netrpěla. Myslím si ale, že zdravě uvažující člověk, který se má rád a má nějaké koníčky, do něčeho takového nemůže spadnout.

Jakým se řídíte heslem?

Je těžké vybrat jedno, když jich mám tolik. Asi "nemožné neexistuje" toho stručně vystihuje nejvíce.

Čeho byste chtěla v modelingu dosáhnout?

V modelingu nemám stanovené cíle. Později se chci naplno věnovat něčemu jinému, co právě teď chystám. Myslím si, že v tomhle je modeling hodně zrádný. Znám opravdu úspěšné modelky, které mu věnují všechno, ale je třeba si uvědomit, že čas letí, a krása je bohužel pomíjivá.

Můžete konkretizovat, čím byste se chtěla v budoucnu zabývat?

Úplně zatím nemohu. Bude se to ale týkat služeb veřejnosti především v kultuře.

EVA NÉMETHOVÁ